|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla
Tagy: nehoda malého lietadla Obete
Známa mexická televízna moderátorka zomrela pri leteckom nešťastí krátko po tom, ako zverejnila fotografiu ľahkého lietadla, v ktorom sa chystala na kurz lietania. Moderátorka Debora Estrellová a pilot Bryan ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - Známa mexická televízna moderátorka zomrela pri leteckom nešťastí krátko po tom, ako zverejnila fotografiu ľahkého lietadla, v ktorom sa chystala na kurz lietania. Moderátorka Debora Estrellová a pilot Bryan Ballesteros zahynuli, keď dvojmiestne lietadlo Cessna havarovalo pri priemyselnom areáli v meste García v mexickom štáte Nuevo León. Informuje o tom web Daily Mail.
Krátko pred sobotňajšou nehodou Debora na Instagrame zverejnila fotografiu lietadla, na ktorom vzlietla, a napísala: „Hádajte čo?“
Deborin bývalý manžel José Luis García, ktorý je novinár, krátko potom, keď ešte nevedel, že jeho bývalá manželka bola jednou z obetí, zverejnil príspevok o nehode na sociálnych sieťach: „Spadlo lietadlo. Civilná ochrana v Nuevo León potvrdila, že pri nehode neďaleko priemyselného areálu v meste García zomreli dvaja ľudia."
Zdroj: SITA.sk - Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla © SITA Všetky práva vyhradené.
Krátko pred sobotňajšou nehodou Debora na Instagrame zverejnila fotografiu lietadla, na ktorom vzlietla, a napísala: „Hádajte čo?“
Deborin bývalý manžel José Luis García, ktorý je novinár, krátko potom, keď ešte nevedel, že jeho bývalá manželka bola jednou z obetí, zverejnil príspevok o nehode na sociálnych sieťach: „Spadlo lietadlo. Civilná ochrana v Nuevo León potvrdila, že pri nehode neďaleko priemyselného areálu v meste García zomreli dvaja ľudia."
Zdroj: SITA.sk - Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nehoda malého lietadla Obete
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko
Moskva podľa ruského zbeha plánuje pred Vianocami obmedzený útok na Poľsko