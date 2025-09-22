Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

22. septembra 2025

Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla


Známa mexická televízna moderátorka zomrela pri leteckom nešťastí krátko po tom, ako zverejnila fotografiu ľahkého lietadla, v ktorom sa chystala na kurz lietania. Moderátorka Debora Estrellová a pilot Bryan ...



skyhawk_eric flyer 676x380 23.9.2025 (SITA.sk) - Známa mexická televízna moderátorka zomrela pri leteckom nešťastí krátko po tom, ako zverejnila fotografiu ľahkého lietadla, v ktorom sa chystala na kurz lietania. Moderátorka Debora Estrellová a pilot Bryan Ballesteros zahynuli, keď dvojmiestne lietadlo Cessna havarovalo pri priemyselnom areáli v meste García v mexickom štáte Nuevo León. Informuje o tom web Daily Mail.


Krátko pred sobotňajšou nehodou Debora na Instagrame zverejnila fotografiu lietadla, na ktorom vzlietla, a napísala: „Hádajte čo?“

Deborin bývalý manžel José Luis García, ktorý je novinár, krátko potom, keď ešte nevedel, že jeho bývalá manželka bola jednou z obetí, zverejnil príspevok o nehode na sociálnych sieťach: „Spadlo lietadlo. Civilná ochrana v Nuevo León potvrdila, že pri nehode neďaleko priemyselného areálu v meste García zomreli dvaja ľudia."


Zdroj: SITA.sk - Známa moderátorka zahynula pri leteckom výcviku krátko po tom, ako zverejnila posledný záber lietadla © SITA Všetky práva vyhradené.

