Kamión narazil do mýtnice a ďalších vozidiel, zahynulo 19 ľudí (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 19 ľudí zomrelo a traja utrpeli zranenia, keď kamión na diaľnici v Mexiku narazil do mýtnice a ďalších šiestich vozidiel. Kamiónu, ktorý prevážal ingrediencie do šampónov, zjavne zlyhali brzdy.Na diaľnici, ktorá spája hlavné mesto Mexiko so štátom Puebla, po zrážke vypukol požiar. Videá z miesta nešťastia zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú niektoré vozidlá v plameňoch, zatiaľ čo ďalšie blízko mýtnice sú úplne zničené.