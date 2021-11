Sme rodina nepodporí návrh na referendum o predčasných voľbách, Kollár nebude robiť body Ficovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 - Hnutie Sme rodina nepodporí návrh strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) na vypísanie referenda o predčasných voľbách. Potvrdil to v relácii O 5 minút 12 na RTVS predseda hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady SR Boris Kollár.„Je to opozícia. Ja určite nebudem robiť politické body pánovi Ficovi. Je to môj oponent a ja proti Smeru bojujem,“ vysvetlil Kollár. Dodal však, že je presvedčený o tom, že by sa mala Ústava SR zmeniť tak, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie poslancov pomocou referenda.Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu uviedla, že neodkladne vyhlási referendum o skrátení volebného obdobia, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.