Kamión prevážajúci milióny včiel sa prevrátil v americkom štáte Maine, na pomoc privolali miestneho včelára

10.5.2024 (SITA.sk) - Na diaľnici Interstate 95 v štáte Maine na východe USA sa zrútil a prevrátil náves s približne 15 miliónmi včiel medonosných, ktoré sa majú použiť na opeľovanie čučoriedkových polí.Vodiča vo štvrtok večer preventívne previezli do nemocnice, zatiaľ čo záchranári pracovali na zaistení bezpečnosti včiel nachádzajúcich sa v úľoch poukladaných na prívese, ktorý sa prevrátil.Väčšinu včiel sa podarilo odchytiť a „cieľom bolo ich zachrániť,“ povedal hovorca štátnej polície Shannon Moss. Na odchyt privolali miestneho včelára.Náklad včiel smeroval do okresu Washington, ktorý je centrom štátneho priemyslu s čučoriedkami. Každú jar do regiónu bežne vozia včely, aby opeľovali čučoriedkové polia.