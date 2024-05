Organizačné zmeny v NAKA budú zásadné, nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na odchod viac ako polovice zamestnancov

Krajské riaditeľstvá

Dva nové úrady

Budú vznikať prieťahy

11.5.2024 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu získala pripravovaný príkaz prezidenta Policajného zboru , z ktorého vyplýva, že organizačné zmeny na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) budú zásadné.Podľa nadácie sa dá očakávať odchod viac ako polovice zamestnancov. NAKA bude mať právomoc vyšetrovať len niekoľko málo trestných činov, a to tie, ktoré patria do pôsobnosti Európskej prokuratúry Korupciu a ďalšiu závažnú trestnú činnosť bude môcť NAKA už len operatívne odhaľovať, ale nebude môcť pokračovať v jej vyšetrovaní . Svoje zistenia bude postupovať Krajským riaditeľstvám, ak prezident Policajného zboru SR nerozhodne inak. To nielen otvára priestor na zametanie citlivých prípadov, ale môže výrazne spomaliť aj samotné vyšetrovanie,“ upozorňuje nadácia.Krajské riaditeľstvá budú okrem korupcie vyšetrovať aj zločinecké, teroristické a organizované skupiny, extrémizmus, závažnú daňovú a ekonomickú trestnú činnosť a trestnú činnosť poškodzovania finančných záujmov EÚ , ktorá nepatrí pod právomoc Európskej prokuratúry. A to aj napriek tomu, že na krajoch s vyšetrovaním takejto trestnej činnosti v súčasnosti nemajú skúsenosti, pretože ju nikdy nevyšetrovali.Je teda možné predpokladať, že väčšina príslušníkov NAKA prejde pod krajské riaditeľstvá, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu. Hlas-SD ) vysvetľoval organizačné zmeny v NAKA aj potrebou šetrenia finančných prostriedkov. Podľa interného príkazu však majú napriek tomu vzniknúť dva nové úrady.Jedným z nich má byť Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má vyšetrovať všetku drogovú trestnú činnosť okrem prechovávania drog pre vlastnú potrebu.Ďalším novým úradom, ktorý vznikne, respektíve sa rozšíri, bude Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý bude po novom vyšetrovať legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, ak takým činom bude spôsobená škoda prevyšujúca 1 milión eur. Do tejto sumy budú pranie špinavých peňazí vyšetrovať kraje.Rovnako pod tento úrad prejde aj počítačová kriminalita zo zrušenej Národnej centrály osobitných druhov kriminality a teroristické skríningové centrum.„Tie prípady, ktoré nebudú patriť do novej právomoci NAKA, prejdú na krajské a okresné riaditeľstva, ak na ne nedá v jednotlivých prípadoch prezident výnimku. Ak budú pridelené novým vyšetrovateľom, môžeme počítať s prieťahmi, keďže tí si ich budú musieť nanovo naštudovať,“ podotýka nadácia.Keďže Národná centrálna osobitných druhov kriminality sa má úplne zrušiť, aj environkriminalita má prejsť pod okresné riaditeľstvá.„Je otázne, či je takýto krok v súlade s plánom obnovy , keďže sme z neho čerpali financie na vytvorenie environpolície, vrátane novo vytvorených miest, budov a materiálneho technického vybavenia,“ dodala nadácia.