Kamión s nelegálnym odpadom smeroval z Talianska do Dubnice nad Váhom, stopli ho na hraniciach (foto)

Neoprávnené nakladanie s odpadom

Hrozí odňatie slobody

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníkom Finančného riaditeľstva SR sa v sobotu 19. novembra na diaľničnom hraničnom priechode Rajka – Čunovo podarilo zadržať kamión s nelegálnym odpadom pochádzajúcim z Talianska. Ako informovala hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová, pri kontrole kamióna so slovinskými evidenčnými číslami, ktorý viedol Srb, príslušníci finančného riaditeľstva po predložení dokladov k preprave zistili, že údaje nekorešpondujú s realitou. V návese sa nachádzal iný odpad, ako bolo uvádzané v dokumentoch.V návese sa mali nachádzať iba plasty a guma, ale okrem týchto odpadov tam bol napríklad aj textil alebo ochranné tvárové rúška. Spomínaný odpad mal smerovať do slovenskej spoločnosti sídliacej v Dubnici nad Váhom.„Keďže z týchto predbežných informácií vyplynulo podozrenie zo spáchania environmentálneho trestného činu, prípad si prevzali enviropolicajti z Bratislavy, ktorí v tejto veci začali stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi," napísala Bárdyová.Náves kamióna s odpadom bol zaistený políciou a bude iniciované konanie na vrátenie odpadu do krajiny pôvodu.V tejto súvislosti polícia upozorňuje podnikateľov, aby si dôsledne preverovali zákonnosť aktivít, ktoré sú im ponúkané najmä zahraničnými subjektmi, lebo sa vystavujú zákonným postihom a sankciám, vrátane zaisťovania motorových vozidiel a návesov pri protiprávnych prepravách odpadov.„Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ uviedla ešte Bárdyová.Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, pretože takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku.