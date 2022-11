Muž surovo týral svoju družku, porezal ju nožom a vytiahol aj sekeru

Nútil ju k žobraniu

Neprípustné správanie vo vzťahu

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Tridsaťdeväťročný muž z Veľkej Lomnice (okres Kežmarok) čelí obvineniu zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a zločinu vydierania. V období od februára tohto roku spôsoboval 25-ročnej priateľke fyzické a psychické utrpenie.Ako ďalej informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, zväčša pod vplyvom alkoholu sa jej muž opakovane vyhrážal zabitím, bil ju, udieral a kopal po celom tele. Zároveň ju porezal nožom a udieral sekerou.Týraná žena zo strachu z vyhrážok nevyhľadávala lekárske ošetrenie a taktiež sa obávala oznámiť to na polícií. Muž ju tiež nútil, aby chodila žobrať.Agresora napokon v utorok v skorých ranných hodinách zadržala polícia a umiestnila do cely policajného zaistenia. Po vykonaní ďalších procesných úkonov bude spravovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby.Policajná hovorkyňa pripomína, že nech sú dôvody partnerských sporov akékoľvek, takéto správanie je neprípustné a nič sa ním vo vzťahu nevyrieši.„Napriek tomu, že polícia tieto prípady intenzívne rieši a venuje im mimoriadnu pozornosť aj vzhľadom na poškodené osoby, stále sa stretávame so situáciou, keď sa mnohým nešťastiam či utrpeniam dalo predísť a zabrániť, ak by poškodené osoby privolali pomoc skôr, alebo sa so svojím utrpením niekomu zdôverili,“ uviedla. Vyzvala tak všetkých, aby boli pozorní voči svojmu okoliu aj blízkym, a k násiliu vyjadrili jednoznačný negatívny postoj.