Kamión sa zrazil s nákladným vozidlom pri Lučenci, privolaný bol aj záchranársky vrtuľník (foto)

Pristáli priamo na ceste

Vodič prešiel do protismeru

17.5.2024 (SITA.sk) - Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice letela v piatok ráno k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Lučencom a obcou Pinciná. Ako informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková , išlo o zrážku nákladného vozidla s kamiónom.Leteckí záchranári si po pristátí priamo na ceste prevzali do svojej starostlivosti 27-ročného vodiča nákladného vozidla, ktorý pri zrážke utrpel vážny úraz hrudníka.„Po poskytnutí primárneho ošetrenia bol pacient preložený na palubu a v stabilizovanom stave, pri vedomí, no s vážnym poranením hrudníka ho záchranári letecky previezli na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici," doplnila hovorkyňa.Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, na ceste I/16 medzi Lučencom a Pincinou sa dopoludnia čelne zrazila dodávka s dvoma kamiónmi, pričom 27-ročný vodič dodávky z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru.„Dychové skúšky boli u všetkých vodičov negatívne. V dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola cesta na dve hodiny úplne uzavretá, neskôr bol sprejazdnený jeden jazdný pruh," dodáva polícia s tým, že dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.