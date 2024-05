ZSSK prevezie retro autá v rámci rely 500km Slovenských. Užite si legendárne preteky zblízka ako spolujazdec v historickom aute

Špeciálny autovlak ZSSK dovezie kus krásnej histórie z Bratislavy do Košíc



Súťaže na Facebooku ZSSK: Vyhrajte jazdu v retro aute na rely



Tohtoročných 500KM SLOVENSKÝCH podporila aj medzinárodná organizácia FIVA



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude aj tento rok ekologickým partnerom legendárnych pretekov 500KM SLOVENSKÝCH. Už v nedeľu 26. mája prevezie ZSSK špeciálnym autovlakom z Bratislavy do Košíc účastníkov rely 500KM SLOVENSKÝCH a ich historické autá. Pôjde o najdlhší autovlak v histórii ZSSK. Nakládku týchto skvostov si môžete prísť pozrieť v sobotu 25. mája od 16:30 do Múzea dopravy v Bratislave.Pri tejto špeciálnej príležitosti ZSSK pripravila tri súťaže na sociálnej sieti. Výhra je skutočne unikátna – účasť na pretekoch ako spolujazdec v jednom z historických vozidiel v rámci rôznych etáp rely. Okrem toho sa traja víťazi súťaže ZSSK zúčastnia aj slávnostnej večeri pri ukončení jednotlivých etáp. Súťaže prebehnú od 17., 21. a 27. mája na Facebooku ZSSK . Podmienky zapojenia sa do súťaží nájdete v súťažných príspevkoch."Železničná spoločnosť Slovensko s hrdosťou opäť podporí rýchlostné preteky s bohatou históriou. Náš moderný autovlak zaistí ekologický a spoľahlivý transport 80 dobových automobilov a 170 účastníkov rely vrátane organizačného tímu. Prepravu zabezpečíme z Bratislavy do Košíc s maximálnou zodpovednosťou a profesionalitou. Táto udalosť je tento rok prepojená s najväčšou železničiarskou udalosťou roka, Rušňoparádou.. Bude sa na čo pozerať," povedal Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.Preteky 500KM SLOVENSKÝCH sa tento rok výnimočne prelínajú s najväčšou železničiarskou udalosťou roka – Rušňoparádou. Aj keď sa historické autá z rely a vlaky z Rušňoparády na jednom mieste fyzicky nestretnú, stanú sa súčasťou jedného úchvatného víkendu v Košiciach. V nedeľu od 15:00 môžete sledovať vykládku historických vozidiel z rely 500KM SLOVENSKÝCH na košickej autorampe a obdivovať tieto skvosty automobilovej histórie. Užite si bohatý program Rušňoparády pre celú rodinu s atrakciami, občerstvením, suvenírmi a oveľa viac.Tohtoročný ročník legendárnych pretekov bude výnimočnejší vďaka podpore medzinárodnej organizácie FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Ide o svetovú organizáciu združujúcu majiteľov a nadšencov historických vozidiel. Slovensko tak dostane na jeden týždeň príležitosť ukázať pretekárom zo 17. krajín sveta nielen zaujímavé národné a technické pamiatky, ale aj prírodné krásy našej krajiny. Trasa rely prepojí Košice s Bratislavou cez majestátne Tatry a rozprávkové Bojnice."Pridelenie usporiadania svetovej rely pre nás znamenala veľkú radosť, ale aj zodpovednosť pripraviť všetko podľa prísnych noriem medzinárodnej organizácie FIVA. Celá rely bude trvať 7 dní, je rozdelená do 6 etáp a ako účastníkom, tak aj návštevníkom garantujeme nezabudnuteľné zážitky," hovorí Šimon Hůlka, hlavný organizátor pretekov za Design Veteran Car Club.Akcia ako je 500 KM SLOVENSKÝCH FIVA WORLD RALLY 2024 nemá na Slovensku páru, no je unikátna aj vo svetovom meradle. Po prvý raz 500 km slovenských odštartovali 20. júna na okruhu Bratislava – Malacky – Baba – Pezinok – Bratislava. Tento okruh absolvovali jazdci päťkrát, takže celková dĺžka trate sa vyšplhala na výsledných 500 km. Od roku 2021 boli preteky v pozmenenej forme obnovené novým organizátorom a namiesto piatich okruhov v objatí Malých Karpát zaviedli etapy pretekárov do najrôznejších kútov Slovenska.Na portáli ZSSK #vlakomnavylet nájdete nielen tipy na výlety, akcie a rôzne pamiatky na Slovensku, ale aj informácie o tejto jedinečnej motoristickej udalosti. Preskúmajte trasu pretekov, naplánujte si cestu vlakom ZSSK a zažite nezabudnuteľné dobrodružstvo!