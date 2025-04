Kamióny dostali výnimku, vodiči varovanie. Polícia chystá počas Veľkej noci viaceré opatrenia

Apel na sviatočných vodičov

Polícia nebude na cestách chýbať ani na Veľkonočný pondelok

17.4.2025 (SITA.sk) - Polícia chystá počas Veľkej noci viaceré opatrenia. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská , počas sviatkov bude zvýšený najmä dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Vodiči by sa tak mali už teraz pripraviť na rôzne dopravno-bezpečnostné opatrenia.„Najmä počas dnešného dňa na Zelený štvrtok treba rátať s tým, že dopravným prostriedkom sa do miesta oddychu alebo za svojimi blízkymi presúva viac motorových účastníkov ako zvyčajne, preto sa pripravte na zhustenú premávku a prípadnú tvorbou dopravných kolón," upozornila polícia.Policajti sa v rámci kontrol zamerajú najmä na dodržiavanie rýchlosti, požívanie alkoholu či iných návykových látok a kontrolovať budú aj používanie bezpečnostných pásov. Polícia sa zameria aj na kontrolu nemotorových účastníkov cestnej premávky a spôsob ich pohybu v obci i mimo nej.„Pripomíname vodičom, aby aj počas veľkonočných sviatkov dodržiavali pravidlo nulovej tolerancie alkoholu a zbytočne nehazardovali so životmi iných. V prípade požitia alkoholu, aby nesadali za volant, ale radšej na presun uprednostnili alternatívne spôsoby ako hromadnú dopravu," doplnila polícia, ktorá súčasne apeluje na „sviatočných vodičov", aby nepreceňovali svoje schopnosti a boli obozretní,Prezídium Policajného zboru zároveň na Veľký piatok 18. apríla 2025 povolilo výnimku pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorového vozidlá, cestách I. triedy a na cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenska zo susedných štátov. Polícia nebude na cestách chýbať ani na Veľkonočný pondelok. Súčasne polícia pripomenula aj naďalej platné obmedzenia v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky, a to najmä v blízkosti bývalých hraničných priechodov.„Aj napriek zvýšenému dozoru nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sa počas minuloročných veľkonočných sviatkov stalo 135 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo päť osôb, 14 sa zranilo ťažko a 65 osôb utrpelo ľahké zranenia. Preto jazdite opatrne a zodpovedne," uzavrela polícia.