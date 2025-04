Ministerstvo kultúry vzalo na vedomie zistenia v Slovenskom literárnom centre, teraz ich vyhodnocuje

Posudzovanie podnetov

17.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vzalo na vedomie zistenia odboru kontroly v Slovenskom literárnom centre (SLC) a v súčasnosti ich vyhodnocuje. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská Doplnila, že ministerstvo bude verejnosť o ďalších krokoch včas informovať. „Našou prioritou zostáva zabezpečenie riadneho a dôveryhodného fungovania inštitúcie v gescii ministerstva," zdôraznila Bačinská s tým, že rezort kultúry dôsledne posudzuje každý podnet.„Interné mechanizmy kontroly sú navrhnuté tak, aby ministerstvo pri ich prešetrovaní postupovalo transparentne a objektívne, a to za každých okolností, v súlade s platnými právnymi predpismi a internými smernicami," uviedla Bačinská a dodala, že MK SR rovnako pristúpilo aj k podnetu zamestnancov SLC.Odbor kontroly MK SR pred niekoľkými dňami uznal sťažnosť zamestnanectva SLC za opodstatnenú. Zamestnanci na základe výsledkov kontroly požadujú odvolanie dočasne povereného riaditeľa centra Gustáva Murína . Ako uviedli v žiadosti adresovanej vedeniu ministerstva, Odbor kontroly MK SR identifikoval v SLC viaceré porušenia Zákonníka práce, pracovného a organizačného poriadku, ale aj etického kódexu, dobrých mravov a etických princípov pri vystupovaní v médiách z Murínovej strany.„Správa z výsledkov kontroly zo dňa 9. apríla 2025 potvrdzuje „šikanózne praktiky“ G. Murína voči niektorým podriadeným; jeho „opakované porušenie pracovnej disciplíny“; ako aj „šírenie nepravdivých tvrdení“ o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami predchádzajúcim riaditeľom, ktoré vychádzalo z jeho neznalosti legislatívy, pričom neznalosť zákona (osobitne zamestnanca v riadiacej funkcii) neospravedlňuje. Správa tiež konštatuje poškodenie dobrého mena SLC ako kultúrnej inštitúcie verejnými urážlivými vyjadreniami G. Murína na adresu SLC a jej zamestnancov a porušovanie etických princípov „neprijateľnými výrokmi v médiách," uvádza sa v žiadosti zamestnanectva. Murín podľa zamestnancov a zamestnankýň SLC naďalej vytvára v inštitúcii nepriateľské prostredie, ktoré charakterizuje šikana, bossing a diskriminácia. Zamestnanci tiež hovoria o agresívnej komunikácii, zastrašovaní, vyhrážkach a urážkach z Murínovej strany. Tvrdia, že to narúša chod organizácie a vytvára napätú atmosféru.„Vzhľadom na výsledky kontroly a pretrvávajúci stav žiadame o okamžité odvolanie Gustáva Murína," uzavreli žiadosť, pod ktorou je podpísaných 18 zamestnancov a zamestnankýň SLC.Samotný Murín označil sťažnosť niektorých zamestnancov SLC za predčasnú, a to vzhľadom na to, že výkon kontroly na pracovisku dosiaľ nebol podľa jeho slov právoplatne ukončený.„Navyše je podozrenie z protiprávneho konania konkrétnej osoby, ktorá naplnením podozrenia z konfliktu záujmov na túto sťažnosť dala podnet a tiež ďalších závažných zlyhaní výkonu kontroly. Až sa právoplatne vec uzavrie, budeme vás o tom informovať. Treba ale tiež upozorniť, že znenie sťažnosti je v príkrom kontraste s výnimočne dobrými výsledkami, ktoré Centrum prispením všetkých zamestnancov pod vedením dr. Gustáva Murína dosiahlo v I. štvrťroku 2025," napísal Murín v oficiálnom stanovisku SLC.