Kampaň Amazon Goes Gold rekordnou účasťou už po šiestykrát zvyšuje povedomie o detskej rakovine

28.9.2023 (SITA.sk) - September je Medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. V seredskom Amazone preto už po šiestykrát úspešne prebehla dvojdňová kampaň Amazon Goes Gold, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o detskej rakovine. Do kampane sa tento rok prihlásil rekordný počet 1294 zamestnancov, ktorí svoju solidaritu s detskými pacientmi vyjadrili názorne a s nadhľadom – do práce prišli v pyžamách.Ročne sa vo svete diagnostikuje rakovina 400 000 deťom, na Slovensku je to približne 180 až 200 detí. Avšak až 85 % z nich sa môže vyliečiť, pokiaľ majú prístup k správnej liečbe a jej financovaniu."Už niekoľko rokov zamestnanci Amazonu počas dvoch dní vyjadrujú solidaritu s detskými onkologickými pacientmi. Amazon má touto formou príležitosť pomôcť tisícom detí a rodín a od roku 2017 daroval celosvetovo milióny dolárov na rôzne detské onkologické programy," približuje zmysel kampane Marek Hajdů, Senior Operations Manažér Amazonu v Seredi. Amazon Fulfillment Slovakia finančne podporuje organizácie, ktoré pomáhajú a podporujú detských onkologických pacientov a ich rodiny. "Tento rok venujeme občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré je zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín 19 tisíc eur," dopĺňaObčianskemu združeniu Svetielko nádeje sú poskytnuté finančné prostriedky hlavne na nákup prístrojového vybavenia súvisiaceho s liečbou onkologických pacientov a darcovstvom krviniek (v rámci tzv. Národný register darcov kostnej drene)."Sme nesmierne vďační za štedrý dar, ktorý nám pomôže poskytovať bezplatnú pomoc deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám. Vážime si, že sa spoločnosť Amazon rozhodla opakovane podporiť naše občianske združenie. Chceme byť i naďalej oporou chorým deťom, ktoré sa ocitli na náročnej ceste a aby sme mohli naše projekty realizovať dlhodobo, potrebujeme silných a stabilných partnerov. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať," hovorí MUDr. Pavel Bician, predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje.Za každého zamestnanca, ktorý príde do práce odetý v pyžame, či v zlatej farbe, ktorá je symbolom kampane venuje Amazon 1 dolár neziskovej organizácii Plamienok venujúcej sa podpore a zlepšovaniu života nevyliečiteľne chorým deťom. "Pyžamá odkazujú hlavne na čas, ktorý malí onkologickí pacienti musia stráviť v nemocničných posteliach práve v týchto úboroch," vysvetľuje Marek Hajdů.MUDr. Mária Jasenková, riaditeľka neziskovej organizácie PLAMIENOK hovorí: "Sme veľmi vďační, že aj tento rok sa nás zamestnanci Amazonu rozhodli podporiť. Aj vďaka nim budeme môcť pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám, aby mohli stráviť spolu čo najviac času doma, a nie v nemocnici. Rodinám poskytujeme nielen odbornú starostlivosť, lieky a zdravotnícky materiál, ale aj podporu a sprevádzanie v náročných chvíľach. V našom Centre smútkovej terapie na Zadunajskej 6 v Bratislave sa venujeme aj deťom, dospievajúcim a dospelým po strate blízkeho. S Vašou pomocou budeme môcť zorganizovať bezplatný letný terapeutický tábor pre smútiace deti z celého Slovenska. V tomto tábore sa snažíme o to, aby cez terapeutické workshopy, športové a zábavné aktivity v spoločnosti rovesníkov, ktorí im rozumejú, mohli deti znovu objaviť radosti a farby života. Ďakujeme, že môžeme pomáhať spolu s Vami."Radosť mali aj samotní zamestnanci Amazonu, ktorí sa do kampane zapojili. "Pyžamá sú síce komfortné, ale nevieme si v nich predstaviť byť nonstop 360 dní v roku. Preto chceme týmto podporiť deti, ktoré nemajú na výber a trávia v pyžamách veľa času v nemocnici", hovorí Dominik. "Páči sa mi myšlienka prejavenia istého druhu úcty ľuďom, ktorí v takomto úbore musia nedobrovoľne tráviť väčšinu svojho času a obzvlášť ak sa jedná o deti, ktoré by veru mali tráviť čas iným spôsobom, ako ležať na posteli," dodáva zamestnanec Martin. "Na tomto dni sa mi najviac páči dobročinný rozmer, podpora zmysluplného projektu a zároveň tu v hale máme medzi kolegami veľmi priateľskú atmosféru," dopĺňa Dominik."Solidaritu vyjadrujeme bez ohľadu na to, kto je na akej pozícii a je skvelé, že sa s kolegami vidíme aj v takejto netypickej situácii," uzatvára Marek Hajdů.Informačný servis