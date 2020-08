Kampaň čínskej reštaurácie pobúrila ľudí, jej zámerom bolo propagovať ukončenie plytvania jedlom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - Reštaurácia v centrálnej Číne sa ospravedlnila za to, že zákazníkov nabádala, aby sa najprv odvážili a potom si podľa toho objednali jedlo. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého stravovacie zariadenie postup zaviedlo po spustení celonárodnej kampane proti plytvaniu jedlom Reštaurácia v meste Čchang-ša umiestnila tento týždeň pred svojím vchodom dve veľké váhy a požiadala zákazníkov, aby zadali svoje miery do aplikácie, ktorá im na základe nich odporučila položky z menu. V podniku tiež vyvesili plagátiky vyzývajúce na šetrnosť a propagujúce prázdne taniere.Postup vyvolal vlnu nevôle na sociálnych sieťach, čo viedlo reštauráciu k "hlbokému ospravedlneniu" za to, ako interpretovali národnú kampaň za čisté taniere. "Naším pôvodným zámerom bolo propagovať ukončenie plytvania jedlom a nabádať k objednávaniu jedla zdravým spôsobom. Nikdy sme zákazníkov nenútili, aby sa vážili," uviedli.Prezident Si Ťin-pching tento týždeň spustil kampaň s tým, že úroveň plytvania potravinami v krajine je "šokujúca a hrozivá".