Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Kampaň „Keď piješ, nešoféruj“ ovládla slovenské cesty: Do osvetového kvízu sa zapojil rekordný počet ľudí


Tagy: Pi s rozumom PR

Koncom minulého roka občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft úspešne zavŕšili medzinárodnú preventívnu kampaň Roadpol Safety Days, zameranú na bezpečnosť ...



Zdieľať
psr 1 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Koncom minulého roka občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft úspešne zavŕšili medzinárodnú preventívnu kampaň Roadpol Safety Days, zameranú na bezpečnosť na cestách počas najrizikovejšieho obdobia roka. Iniciatíva s názvom "Keď piješ, nešoféruj", ktorá prebiehala v predvianočnom týždni, priniesla mimoriadne pozitívne výsledky a potvrdila, že vodičom na Slovensku na bezpečnosti záleží.


Kampaň, ktorá prebiehala od 15. do 21. decembra 2025, cielila na najrizikovejšie obdobie vianočných večierkov a rodinných osláv. Hlavným cieľom kampane bolo pripomenúť vodičom, aby si za volant sadali výlučne v triezvom stave. Jej symbolom sa stala zelená nálepka na auto, ktorú vodiči získali po natankovaní na čerpacích staniciach Slovnaft. Celkovo bolo do obehu v rámci celého Slovenska pustených až 160-tisíc kusov týchto nálepiek, ktoré sa stali vizuálnym prísľubom zodpovednosti na cestách.

Rekordná účasť v kvíze


Súčasťou nálepky bol QR kód, ktorý vodičov preniesol do online kvízu "Čo vieš o alkohole?". Ten hravou formou vyvracal časté mýty o alkohole, napríklad ten, či má viac alkoholu malé pivo, pohár vína alebo panák vodky. Masívny záujem podčiarkuje rekordných vyše 12-tisíc návštevníkov kvízu, ktorí mali možnosť zapojiť sa aj do súťaže o hodnotné ceny v aplikácii Slovnaft Move.

Pozitívna odozva médií a podpora influencerov


Osvetu o zodpovednom prístupe k alkoholu výrazne posilnili aj známe osobnosti. Kampaň si za svoju vzal populárny DJ EKG, ktorý má s témou bolestnú osobnú skúsenosť. "Hudba a párty k sebe patria, ale alkohol za volant nikdy. Mne osobne zmenil život moment, keď do mňa narazil vodič pod vplyvom alkoholu. Viem, aké následky môže mať jedno zlé rozhodnutie, a preto budem vždy apelovať na svojich fanúšikov: bavte sa, užívajte si život, ale za volant si sadajte iba triezvi," hovorí DJ EKG, ktorého sledovatelia prijali kampaň s veľkým rešpektom.
K šíreniu posolstva prispel aj Ross 'Teddy' Craig, na sociálnych sieťach známy ako slovenskyskot a spontánnym zdieľaním mnoho ďalších používateľov sociálnych sietí. Vďaka ich zapojeniu a podpore titulov ako Aktuality.sk, Instore.sk, Refresher, Startitup či v Slovenskom rozhlase sa podarilo dôležitú myšlienku dostať k širokému publiku.

Edukácia, ktorá mení prístup k zodpovednosti


Organizátori hodnotia aktivitu ako mimoriadne úspešnú. Tomáš Huba, predseda predstavenstva OZ Fórum Pi s rozumom, zdôrazňuje priateľský tón kampane:

"Naším cieľom nie je alkohol zakazovať, ale priateľsky hovoriť o jeho účinkoch a vyvracať mýty o ňom. To, že si vyše dvanásťtisíc ľudí preverilo svoje vedomosti a zaujímalo sa o fakty, je jasným signálom, že verejnosť chce k pitiu pristupovať zodpovedne. Opäť sme pripomenuli, že alkohol je len jeden, bez ohľadu na to, či ho pijete vo forme piva, vína, destilátu alebo iného drinku a že za volantom nemá miesto, pričom vysoká účasť v kvíze nám ukázala, že edukácia o zodpovednom rozhodovaní má zmysel."

Lucia Čorbová z PR oddelenia spoločnosti Slovnaft k úspešnému koncu kampane dodáva: "Sme nadšení, že sa medzi vodičov podarilo distribuovať 160-tisíc zelených nálepiek, ktoré sa stali jasným symbolom vyjadrenia postoja k bezpečnosti na cestách. Teší nás aj záujem o zapojenie sa do súťaže prostredníctvom aplikácie Slovnaft Move. Pre Slovnaft je bezpečnosť dlhodobou prioritou a táto kampaň opäť ukázala, že žiaden pohárik nestojí za riskovanie vlastného ani cudzieho života."

Vďaka masívnemu zapojeniu verejnosti a podpore partnerov sa podarilo zo zodpovedného šoférovania spraviť tému číslo. Kampaň "Keď piješ, nešoféruj" opäť potvrdila, že edukácia postavená na faktoch a priateľskom prístupe je správnou cestou k prevencii alkoholu za volantom a znižovaniu počtu nehôd na našich cestách.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kampaň „Keď piješ, nešoféruj“ ovládla slovenské cesty: Do osvetového kvízu sa zapojil rekordný počet ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pi s rozumom PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Exmanžel Sakovej povedie generálny konzulát v Istanbule, chce prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Očakávania Slovákov a Čechov od roku 2026 sú rôzne. Optimizmus u nás zachraňuje Generácia Z, susedom vlial nádej Babiš

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 