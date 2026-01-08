Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Exmanžel Sakovej povedie generálny konzulát v Istanbule, chce prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskom – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí Ministerka hospodárstva SR Premiér Slovenskej republiky Turecko

Generálny konzulát Slovenskej republiky v tureckom Istanbule povedie Alexander Sako, bývalý riaditeľ



sni mka obrazovky 2026 01 08 o 10.59.40 676x413 8.1.2026 (SITA.sk) -


Generálny konzulát Slovenskej republiky v tureckom Istanbule povedie Alexander Sako, bývalý riaditeľ Železníc SR a exmanžel ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, v minulosti pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v štátnej aj súkromnej sfére.

Na Ministerstve dopravy SR sa venoval koordinácii a strategickému poradenstvu v oblasti dopravy a infraštruktúrnych projektov a v rezorte zahraničia pôsobil na odbore podnikateľského centra.

Význam Turecka pre Slovensko


Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podčiarkol, že Turecko je celosvetovo 17. najväčšia ekonomika a patrí do desiatky najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska spomedzi nečlenských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vzájomný obchod Slovenska a Turecka dynamicky rastie, v roku 2024 vzrástol až o tretinu a presiahol 2 miliardy eur, a rovnako sa zvyšuje počet turistov zo Slovenskej republiky. Generálny konzulát v Istanbule sa popri hlavnej úlohe, ktorou je poskytovanie konzulárnej asistencie občanom Slovenska, zameriava aj na podporu slovenských ekonomických záujmov v Turecku.

Bilaterálne vzťahy krajín sú podľa Blanára veľmi dobré a majú potenciál ďalšieho rozvoja. Začiatkom minulého roka uzavrela Slovenská republika strategické partnerstvo s Tureckom počas návštevy premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra Blanára v Ankare.

Plány nového generálneho konzula


Nový generálny konzul Alexander Sako chce pracovať na ďalšom prehlbovaní obchodnej spolupráce, obhajovať a presadzovať ekonomické záujmy SR s cieľom dosiahnuť rast exportu a zvýšiť prílev investícií. „Máme záujem rozvíjať slovensko-turecké partnerstvo a ekonomickými aktivitami prispieť k pozitívnej obchodnej bilancii v prospech Slovenska. Náš generálny konzulát bude zároveň v súčinnosti s Veľvyslanectvom SR v Ankare naďalej udržiavať úzke kontakty so všetkými partnermi v Turecku,“ uviedol Sako.

Generálny konzulát SR v Istanbule sa pod jeho vedením zameria podľa rezortu zahraničia taktiež na prezentáciu Slovenska ako modernej krajiny s bohatým ľudským a kultúrnym potenciálnom. Nadviaže pritom na doterajšie prezentačné aktivity, medzi ktoré patria úspešné vystúpenia slovenských umeleckých súborov, koncerty či výstavy. „Budeme podporovať prehlbovanie vzdelávacích a vedeckých kontaktov a zameriame sa na možnosti výmeny študentov, umelcov, vedcov aj pedagógov,“ dodal Sako.

Konzulárny obvod Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Istanbule zahŕňa 23 provincií z celkového počtu 82 a predstavuje 21 percent z rozlohy Turecka. Žije v ňom približne 45 percent celkovej populácie krajiny. Dôležitú úlohu v rozvíjaní vzájomných vzťahov zohráva aj osem honorárnych konzulátov Slovenskej republiky, z ktorých do pôsobnosti Generálneho konzulátu v Istanbule spadá činnosť štyroch z nich. Ide o honorárne konzuláty v Burse, Izmire, Izmite a Tekirdagu.


Zdroj: SITA.sk - Exmanžel Sakovej povedie generálny konzulát v Istanbule, chce prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

