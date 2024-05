Kampaň na úsporu energií spoločnosti Henkel Slovensko získala ocenenie v prestížnej súťaži Prokop

Spoločnosti záleží aj na duševnom zdraví zamestnancov

23.5.2024 (SITA.sk) -Víťaznú kampaň na úsporu energií pripravila spoločnosť Henkel Slovensko v spolupráci s komunikačnou agentúrou Seesame. Jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť medzi zamestnancami o tom, ako sa ekologicky správať v kanceláriách a hlavne dosiahnuť reálnu merateľnú zmenu v minutých energiách. "Naša kampaň na úsporu energií je dôkazom toho, že aj napohľad bežná téma sa dá spracovať kreatívnym spôsobom. Namiesto striktných príkazov sme priamo na spotrebiče a do spoločných priestorov umiestnili zábavné a výrazné komunikácie, ktoré povzbudzovali zamestnancov k zmysluplnej akcii. Zapojili sme ich aj do videí, v ktorých vo vtipnej interakcii so spotrebičmi názorne ukázali, ako môžu všetci prispieť k úspore energie počas bežného dňa. Teší nás, že kampaň oslovila nielen našich zamestnancov, ale ocenila ju aj odborná porota," hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.Vizuálne silná kampaň spolu so zapojením vedenia firmy a zamestnancov priniesla reálne výsledky a významné úspory energie. Vypnutie každej druhej chladničky prinieslo oproti predošlému roku energetickú úsporu až 40 %, efektívnejšie používanie umývačiek usporilo približne 20 % energie a správne nastavené termostaty vyše 15 %. Kampaň je dôkazom, že aj malé praktické kroky a efektívna motivácia vedú k pozitívnej zmene správania.Skvelý úspech v súťaži Prokop však dosiahol aj program, ktorý postúpil do finálneho výberu projektov v kategórii Interná komunikácia a Employer Branding. Spoločnosť Henkel Slovensko ho realizuje pre svojich zamestnancov od roku 2020 a vznikol ako reakcia na krízovú situáciu v spoločnosti a následne nadviazal na pandémiu, počas ktorej mnohí z nich bojovali s osamelosťou, úzkosťou a museli sa prispôsobiť novým spôsobom práce. Program získal širokú podporu zamestnancov, a preto na pravidelnej mesačnej báze funguje dodnes. Doposiaľ sa ho zúčastnilo 28 expertov z rôznych oblastí na mentálne aj fyzické zdravie, ktorí zrealizovali dokopy 40 prednášok. Psychologické a vzťahové témy časom dopĺňajú aj prednášky zamerané na prehlbovanie vzťahov na pracovisku, zdravú výživu a spánok či aktívny životný štýl. "Obľúbenosť programu rastie každým mesiacom, a preto sme sa ho tento rok rozhodli rozšíriť aj o nový formát – podcast s videom na platformách YouTube a Spotify. Pripojiť sa tak budú môcť aj naše kolegyne a kolegovia na materskej či rodičovskej dovolenke. V budúcnosti ho navyše plánujeme rozšíriť aj tematicky – a to prednáškami o finančnej gramotnosti či medzikultúrnej komunikácii, vďaka čomu zasiahneme ešte širšie publikum," uzatvára Zuzana Kaňuchová.Súťaž Prokop každoročne vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR), pričom prihlásené projekty posudzuje odborná porota. Rozhodujúcimi kritériami sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky. V aktuálnom ročníku PROKOP 2023 súťažilo 39 prihlasovateľov, ktorí zaregistrovali celkovo až 175 prác. Na slávnostnom galavečere 16. mája si v 17 kategóriách agentúry a klienti odniesli až 79 ocenení. Spoločnosť Henkel Slovensko v súťaži zabodovala aj v minulosti, napríklad projektmi Pečie celé Henkel Slovensko či Športový deň 2020 – Nebuď lama!Informačný servis