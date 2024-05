Rada RTVS skonštatovala, že generálny riaditeľ Machaj porušil zákon o RTVS. Týka sa nesplnenia oznamovacej povinnosti

Nesplnenie oznamovacej povinnosti

Neobjektívne a nevyvážené vysielanie

23.5.2024 (SITA.sk) - Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) skonštatovala, že generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj porušil zákon o RTVS.Porušenie sa podľa Rady týka nesplnenia oznamovacej povinnosti písomne informovať Radu o zámere vstúpiť do zmluvného zväzku v súvislosti s podpisom kolektívnej zmluvy na roky 2024 až 2026.Problematické by malo byť to, že Machaj ku koncu minulého roka neinformoval Radu o zámere valorizovať platy zamestnancov v kolektívnej zmluve.Podľa legislatívy riaditeľ RTVS „písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur", v tomto prípade išlo o sumu približne 3,7 milióna eur. Za sa vyslovilo päť členov Rady RTVS, proti boli v tomto bode traja.Rada sa venovala aj vysielaniu RTVS v súvislosti s minulotýždňovým atentátom na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), ktorého postrelili počas výjazdového rokovania v Handlovej. Rada v tomto prípade konštatovala, že vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu bolo „v niektorých jeho častiach neobjektívne a nevyvážené, predovšetkým v súvislosti s dramaturgiou pri výbere hostí do vysielania RTVS".Poukázala pri tom na to, že RTVS pri výbere hostí niekoľkokrát uprednostnila istého kandidáta do Európskeho parlamentu , čím podľa Rady nebola zachovaná rovnosť príležitostí pre všetkých kandidujúcich.Machaj avizoval k problematike uznesení Rady tlačový brífing, ktorý by sa mal uskutočniť v skorých popoludňajších hodinách.