Kampaň Staň sa policajtom bola vyhodnotená ako mimoriadne úspešná, za tri mesiace prišlo 4500 prihlášok

Kampaň bola úspešná

K žiadostiam pristupujú individuálne

17.6.2025 (SITA.sk) - O prácu v polícii prejavilo za tri mesiace záujem viac ľudí než za celý minulý rok. Informovalo o tom ministerstvo vnútra , ktoré ukončilo náborová kampaň Staň sa policajtom. Kampaň prebiehala od 13. marca do 13. júna a počas nej prejavilo záujem o prácu v Policajnom zbore 4 635 uchádzačov. V priebehu minulého roka prišlo takmer 4 500 prihlášok.Kampaň, ktorá prebiehala na sociálnych sieťach a v online či printových médiách, tak ministerstvo vyhodnotilo ako veľmi úspešnú. Výsledky tak hovoria podľa ministerstva o tom, že záujem o prácu v zbore rastie.„Záujemcovia o službu v Policajnom zbore mali vďaka kampani možnosť získať viac praktických informácií o prijímacom konaní, previerkach fyzickej zdatnosti, ako aj o činnosti jednotlivých policajných služieb. Všetko zrozumiteľne a atraktívne,“ priblížil rezort vnútra a informoval, že k 1. júnu chýba v Policajnom zbore 3 600 príslušníkov.„Ohlasy na kampaň prekonali naše očakávania. Záujem verejnosti ma úprimne teší. Podarilo sa nám to, čo sme si predsavzali – upokojiť situáciu v Policajnom zbore, posilniť dôveru verejnosti a ukázať, že naše stabilizačné opatrenia mali zmysel a polícia má stále čo ponúknuť. Výsledkom je, že ľudia chcú byť jej súčasťou,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Ministerstvo priblížilo, že práca v polícii prilákala aj príslušníkov iných bezpečnostných zložiek, ktorí majú bohaté skúsenosti či dôstojnícke hodnosti. Ministerstvo preto pristupuje ku každej žiadosti individuálne. Aktuálne sa podľa slov ministra sústredia na spracovanie a uvedenie uchádzačov do procesu.„Väčšina uchádzačov už absolvovala aj prijímacie konania na stredné odborné školy Policajného zboru, kam smeruje väčšina registrácií,“ doplnilo ministerstvo.Náborová kampaň sa síce skončila, no online formulár pre záujemcov o prácu v polícii zostáva aj naďalej na www.stansapolicajtom.sk. Prihlásiť sa do Policajného zboru je tak možné kedykoľvek a polícia je naďalej otvorená novým posilám.