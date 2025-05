Kampaň Staň sa policajtom prilákala 3 200 uchádzačov, ministerstvo vnútra to vníma ako veľký úspech

14.5.2025 (SITA.sk) - Kampaň Staň sa policajtom prilákala 3 200 uchádzačov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, ktoré kampaň spustilo v marci. Počet záujemcov vníma rezort vnútra ako veľký úspech. Ministerstvo priblížilo, že z 3 200 uchádzačov už mnoho absolvovalo prijímacie konanie, vrátane fyzických a psychologických testov.„Za celý minulý rok 2024 sa do Policajného zboru prihlásilo 4 500 uchádzačov, čiže tento pozitívny trend – 3 200 prihlášok za dva mesiace - ma veľmi teší. Je dôkazom, že zmeny, ktoré sme zaviedli, ako aj samotná kampaň dávajú širokej verejnosti zmysel a oslovili ich,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Ministerstvo priblížilo, že kampaň je súčasťou širšej stratégie na posilnenie personálneho stavu Policajného zboru. Ten totiž v súčasnosti čelí veľkému podstavu a chýba v ňom 3 500 príslušníkov naprieč celým Slovenskom.„Medzi hlavné opatrenia patrí zefektívnenie kritérií fyzickej zdatnosti, otvorenejší prístup k vonkajšiemu vzhľadu uchádzačov, napr. tetovanie už nie je prekážkou - pokiaľ nejde o nevhodné alebo extrémistické symboly, náborové a stabilizačné príspevky, príspevky na bývanie a cestovanie, modernizácia technického vybavenia či rekonštrukcia policajných staníc,“ spresnil rezort vnútra, ktorý súčasne spolupracuje so strednými odbornými školami so študijným odborom Ochrana osôb a majetku.„Memorandum o spolupráci podpísané s deviatimi školami po celom Slovensku umožňuje hľadať motivovaných a sčasti odborne pripravených študentov, ktorí svoju budúcnosť plánujú spojiť so službou krajine,“ doplnilo ministerstvo.