Kampaň „Staň sa policajtom“ prináša prvé výsledky, Šutaj Eštok priblížil zmeny v prijímacom konaní – VIDEO

Zmena fyzických testov

„Test výbušnosti“

Zmena podmienok ohľadom nosenia okuliarov

Nároky na psychotesty sa neznižujú

11.4.2025 (SITA.sk) - Za mesiac od spustení náborovej kampane "Staň sa policajtom" dostal Policajný zbor viac ako 1 600 prihlášok. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Pre porovnanie doplnil, že za celý minulý rok polícia obdržala asi 4 500 prihlášok.Minister pripomenul, že v súčasnosti chýba zboru viac ako 3 500 policajtov. V tejto súvislosti podľa neho polícia pristúpila k modernizácii prijímacieho konania."Nejdeme znižovať latku v rámci psychotestov , pretože aj minulý rok sme sa museli zapodievať aj mnohými ľudskými tragédiami, ktoré zasiahli Policajný zbor," zdôraznil Šutaj Eštok.Policajná práca je totiž podľa neho náročná nielen fyzicky, ale aj mentálne. Na rozdiel od psychického stavu sa však podľa ministra na fyzickej kondícii dá pracovať. "A preto sme pristúpili k zmene fyzických testov, ktoré sme aktualizovali na súčasnú dobu, na 21. storočie," skonštatoval minister.Viceprezident PZ Rastislav Polakovič konkretizoval, že zhyby na hrazde boli v prijímacom konaní nahradené tzv. "testom výbušnosti". "Je to viac menej taký koordinačný cvik," vysvetlil. Ako ďalej povedal, 12-minútový beh bol nahradený behom na 1 500 metrov."Potom tam máme klasické kľuky a posledná disciplína je "člnkový beh" 4x10 metrov," uviedol Polakovič. Zároveň potvrdil, že z testov vypadlo plávanie. To je však stále nutné pre príslušníkov špecializovaných útvarov.Policajný viceprezident tiež uviedol, že previerky v prípade neúspechu bude možné opakovať po dvoch mesiacoch. Zároveň by sa podľa neho mali zmeniť aj podmienky prijatia ohľadom nosenia okuliarov alebo v prípade alergií."Sú vytypované pozície v Policajnom zbore, kde by sme akceptovali okuliare, lebo to vás nemôže diskvalifikovať, aby ste boli špičkový vyšetrovateľ, špičkový IT technik," skonštatoval Polakovič. Doplnil, že v súčasnosti majú približne dvaja z 10 mladých ľudí alergie, na čo sa musí tiež prihliadať."Dnes kopec mladých ľudí má aj tetovanie, a to nemôže byť diskvalifikácia toho, že nemôžete byť policajtom," zdôraznil Polakovič s tým, že tetovanie však musí byť na vhodnom mieste.Polakovič zároveň pripomenul, že najviac kandidátov na vstup do polície neuspeje v psychotestoch, avšak tu sa nároky neznižujú. "To si dneska nikto nedovolí," povedal.Minister Šutaj Eštok ho doplnil s tým, že veľa kandidátov z južného Slovenska vypadne na psychotestoch jednoducho preto, že im nerozumejú, keďže myslia po maďarsky."Preto to riešime - je to trošku legislatívne komplikovanejšie - aby bolo možné urobiť napríklad aj ten psychologický pohovor v jazyku, ktorý je tomu policajtovi bližší, a ktorý na tom území na juhu aj používa viac," dodal minister vnútra.