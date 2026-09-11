|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 11.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bystrík
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Kampaň Tesca k 17. novembru získala ďalšie prestížne ocenenie Zlatý středník
Tagy: Ocenenie PR Zlatý středník
Hodnotová kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu "si po sérii tohtoročných domácich aj medzinárodných triumfov pripisuje ďalšie významné ocenenie. Hodnotová kampaň Tesca "Vážme si slobodu ...
Zdieľať
11.9.2026 (SITA.sk) - Hodnotová kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu "si po sérii tohtoročných domácich aj medzinárodných triumfov pripisuje ďalšie významné ocenenie.
Hodnotová kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu", ktorú v roku 2025 pripravil reťazec pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, si po sérii tohtoročných domácich aj medzinárodných triumfov pripisuje ďalšie významné ocenenie. V prestížnej česko-slovenskej komunikačnej súťaži Zlatý středník získala 1. miesto v kategórii Kreatívna idea a 2. miesto v kategórii Audio a video prezentácia. Ide o ďalšie potvrdenie úspešnosti zámeru Tesca prinášať kvalitné hodnotové kampane, ktoré majú reálny dosah a otvárajú dôležité celospoločenské témy.
Kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu", ktorá poukázala na mýty o živote pred rokom 1989, získala ocenenie odborníkov v konkurencii najlepších komunikačných projektov z Česka a Slovenska za rok 2025.
"Sme nesmierne hrdí, že silný odkaz našej hodnotovej kampane Vážme si slobodu výberu rezonuje v spoločnosti už takmer celý rok. Na odkaz 17. novembra pozitívne zareagovali nielen naši zákazníci priamo v predajniach či v online priestore, ale kampaň si získala aj pozornosť odborníkov na medzinárodných aj domácich súťažiach. Ocenenie zo súťaže Zlatý středník v Českej republike je pre nás ďalším potvrdením, že otvárať celospoločenské témy a pripomínať si dôležitosť slobody výberu má skutočný zmysel," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Z celkového počtu 650 prihlášok v súťaži Zlatý středník sa do finálového výberu dostalo 196 najlepších komunikačných projektov. Z nich kampaň Vážme si slobodu výberu získala 1. miesto v kategórii Kreatívna idea a 2. miesto v kategórii Audio a video prezentácia. Skvelé víťazstvo v najväčšej komunikačnej súťaži v ČR a SR tak nadväzuje na sériu predchádzajúcich domácich aj medzinárodných úspechov. Kampaň "Vážme si slobodu výberu" v máji 2026 vyhrala medzinárodnú súťaž SABRE Awards za najlepšiu PR kampaň v regióne strednej a východnej Európy a v júni 2026 si odniesla 1. miesto z domácej PR súťaže Prokop v kategórii Corporate Social Responsibility.
Kampaň reagovala na zistenia, že až tretina Slovákov podlieha nostalgii za komunizmom a domnieva sa, že pred rokom 1989 sa žilo lepšie. Tesco preto počas minuloročného Dňa boja za slobodu a demokraciu zmenilo svoje štandardné hlásenia vo svojich predajniach a namiesto ponuky tovaru ponúklo autentické príbehy ľudí, ktorí si pred rokom 1989 nemohli slobodne vyberať – či už išlo o nedostatkový tovar, podpultový predaj alebo obmedzenie osobnej dôstojnosti.
Zákazníci si príbehy mohli prečítať na reklamných materiáloch v hypermarketoch a supermarketoch Tesco, na digitálnych obrazovkách, na webovej stránke kampane slobodavyberu.sk, na sociálnych sieťach aj v médiách. Prepojením retailového priestoru, digitálu a PR vznikol silný zážitok, ktorý vyvolal tisíce spontánnych reakcií a spomienok verejnosti na sociálnych sieťach.
Zlatý středník je prestížna česko-slovenská profesijná súťaž, ktorá každoročne hodnotí a oceňuje najlepšie komunikačné projekty, firemné médiá a PR kampane vznikajúce v Českej republike a na Slovensku. Vyhlasovateľom súťaže je Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (predtým PR Klub), súťaž vznikla v roku 2002. Odborná porota zložená z takmer 150 expertov z oblasti PR, marketingu a médií posudzuje kreatívu, exekúciu, merateľné výsledky a celkový prínos projektov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Tesca k 17. novembru získala ďalšie prestížne ocenenie Zlatý středník © SITA Všetky práva vyhradené.
Hodnotová kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu", ktorú v roku 2025 pripravil reťazec pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu, si po sérii tohtoročných domácich aj medzinárodných triumfov pripisuje ďalšie významné ocenenie. V prestížnej česko-slovenskej komunikačnej súťaži Zlatý středník získala 1. miesto v kategórii Kreatívna idea a 2. miesto v kategórii Audio a video prezentácia. Ide o ďalšie potvrdenie úspešnosti zámeru Tesca prinášať kvalitné hodnotové kampane, ktoré majú reálny dosah a otvárajú dôležité celospoločenské témy.
Kampaň Tesca "Vážme si slobodu výberu", ktorá poukázala na mýty o živote pred rokom 1989, získala ocenenie odborníkov v konkurencii najlepších komunikačných projektov z Česka a Slovenska za rok 2025.
"Sme nesmierne hrdí, že silný odkaz našej hodnotovej kampane Vážme si slobodu výberu rezonuje v spoločnosti už takmer celý rok. Na odkaz 17. novembra pozitívne zareagovali nielen naši zákazníci priamo v predajniach či v online priestore, ale kampaň si získala aj pozornosť odborníkov na medzinárodných aj domácich súťažiach. Ocenenie zo súťaže Zlatý středník v Českej republike je pre nás ďalším potvrdením, že otvárať celospoločenské témy a pripomínať si dôležitosť slobody výberu má skutočný zmysel," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Z celkového počtu 650 prihlášok v súťaži Zlatý středník sa do finálového výberu dostalo 196 najlepších komunikačných projektov. Z nich kampaň Vážme si slobodu výberu získala 1. miesto v kategórii Kreatívna idea a 2. miesto v kategórii Audio a video prezentácia. Skvelé víťazstvo v najväčšej komunikačnej súťaži v ČR a SR tak nadväzuje na sériu predchádzajúcich domácich aj medzinárodných úspechov. Kampaň "Vážme si slobodu výberu" v máji 2026 vyhrala medzinárodnú súťaž SABRE Awards za najlepšiu PR kampaň v regióne strednej a východnej Európy a v júni 2026 si odniesla 1. miesto z domácej PR súťaže Prokop v kategórii Corporate Social Responsibility.
O kampani Vážme si slobodu výberu
Kampaň reagovala na zistenia, že až tretina Slovákov podlieha nostalgii za komunizmom a domnieva sa, že pred rokom 1989 sa žilo lepšie. Tesco preto počas minuloročného Dňa boja za slobodu a demokraciu zmenilo svoje štandardné hlásenia vo svojich predajniach a namiesto ponuky tovaru ponúklo autentické príbehy ľudí, ktorí si pred rokom 1989 nemohli slobodne vyberať – či už išlo o nedostatkový tovar, podpultový predaj alebo obmedzenie osobnej dôstojnosti.
Zákazníci si príbehy mohli prečítať na reklamných materiáloch v hypermarketoch a supermarketoch Tesco, na digitálnych obrazovkách, na webovej stránke kampane slobodavyberu.sk, na sociálnych sieťach aj v médiách. Prepojením retailového priestoru, digitálu a PR vznikol silný zážitok, ktorý vyvolal tisíce spontánnych reakcií a spomienok verejnosti na sociálnych sieťach.
O súťaži Zlatý středník
Zlatý středník je prestížna česko-slovenská profesijná súťaž, ktorá každoročne hodnotí a oceňuje najlepšie komunikačné projekty, firemné médiá a PR kampane vznikajúce v Českej republike a na Slovensku. Vyhlasovateľom súťaže je Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (predtým PR Klub), súťaž vznikla v roku 2002. Odborná porota zložená z takmer 150 expertov z oblasti PR, marketingu a médií posudzuje kreatívu, exekúciu, merateľné výsledky a celkový prínos projektov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Tesca k 17. novembru získala ďalšie prestížne ocenenie Zlatý středník © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ocenenie PR Zlatý středník
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod
India posilňuje vzťahy s Moskvou, ruská ropa zostáva kľúčová, ale ide aj o zbrane a obchod
<< predchádzajúci článok
Napíšte recenziu a LG vám vráti časť ceny nového spotrebiča
Napíšte recenziu a LG vám vráti časť ceny nového spotrebiča