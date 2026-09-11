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Napíšte recenziu a LG vám vráti časť ceny nového spotrebiča
Pár viet o novej práčke alebo chladničke sa tento rok oplatí. LG vracia 40 až 200 eur za kus, pri nákupe viacerých kusov naraz dokopy viac ako 500 eur. Cashback platí na 86 modelov práčok, ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Pár viet o novej práčke alebo chladničke sa tento rok oplatí.
LG vracia 40 až 200 eur za kus, pri nákupe viacerých kusov naraz dokopy viac ako 500 eur. Cashback platí na 86 modelov práčok, sušičiek, chladničiek aj umývačiek riadu kúpených od 11. septembra do 9. novembra.
Spotrebiče sa málokedy kupujú v pokoji. Práčka doslúži v nedeľu večer, chladnička v najteplejšom týždni roka, umývačka deň pred návštevou.
Jesenná akcia LG takýto nákup zjednoduší. Kúpite spotrebič zo zoznamu, napíšete naň recenziu a časť ceny vám príde späť na bankový účet.
Suma závisí od modelu, nie od ceny nákupu. Pri umývačkách riadu je to 40 eur. Pri vstavaných spotrebičoch 40 až 80 eur. Pri práčkach a sušičkách 40 až 200 eur, najvyššie sumy patria veľkokapacitným modelom. Pri chladničkách takisto 40 až 200 eur.
Do akcie je zaradených 86 modelov: 35 práčok a sušičiek, 30 chladničiek, 11 vstavaných spotrebičov a 10 umývačiek riadu.
Recenziu zverejníte na webe predajcu, u ktorého ste nakupovali, alebo na https://www.lg.com/sk. Bez odkazu na ňu žiadosť neprejde. Je to jediná podmienka navyše oproti bežnej zľavovej akcii a zaberie len pár minút.
Žiadosť môžete podať najskôr 14 dní po nákupe. Preto sa formulár otvára až 25. septembra, presne dva týždne po štarte akcie. Posledný termín je pre všetkých rovnaký: 7. decembra 2026. Platí to aj pre nákupy z posledného dňa akcie. O schválení dá LG vedieť e-mailom, peniaze potom prídu na účet do 42 dní.
Cashback platí len u vybraných predajcov. Sú to Alza.sk, Datart, PLANEO a oficiálny e-shop LG.sk.
Zoznam zaradených modelov, konkrétne sumy a úplné pravidlá nájdete na https://www.lg.com/sk. Prezrite si ho ešte pred nákupom: model, ktorý v zozname nie je, preplatiť nemožno.
Viac informácií, kompletný zoznam podporovaných modelov a pravidlá akcie nájdete na https://www.lgcashback.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Napíšte recenziu a LG vám vráti časť ceny nového spotrebiča © SITA Všetky práva vyhradené.
LG vracia 40 až 200 eur za kus, pri nákupe viacerých kusov naraz dokopy viac ako 500 eur. Cashback platí na 86 modelov práčok, sušičiek, chladničiek aj umývačiek riadu kúpených od 11. septembra do 9. novembra.
Spotrebiče sa málokedy kupujú v pokoji. Práčka doslúži v nedeľu večer, chladnička v najteplejšom týždni roka, umývačka deň pred návštevou.
Jesenná akcia LG takýto nákup zjednoduší. Kúpite spotrebič zo zoznamu, napíšete naň recenziu a časť ceny vám príde späť na bankový účet.
Koľko sa vám vráti
Suma závisí od modelu, nie od ceny nákupu. Pri umývačkách riadu je to 40 eur. Pri vstavaných spotrebičoch 40 až 80 eur. Pri práčkach a sušičkách 40 až 200 eur, najvyššie sumy patria veľkokapacitným modelom. Pri chladničkách takisto 40 až 200 eur.
Do akcie je zaradených 86 modelov: 35 práčok a sušičiek, 30 chladničiek, 11 vstavaných spotrebičov a 10 umývačiek riadu.
Recenzia nie je formalita
Recenziu zverejníte na webe predajcu, u ktorého ste nakupovali, alebo na https://www.lg.com/sk. Bez odkazu na ňu žiadosť neprejde. Je to jediná podmienka navyše oproti bežnej zľavovej akcii a zaberie len pár minút.
Termíny, ktoré sa oplatí poznačiť
Žiadosť môžete podať najskôr 14 dní po nákupe. Preto sa formulár otvára až 25. septembra, presne dva týždne po štarte akcie. Posledný termín je pre všetkých rovnaký: 7. decembra 2026. Platí to aj pre nákupy z posledného dňa akcie. O schválení dá LG vedieť e-mailom, peniaze potom prídu na účet do 42 dní.
Kde nakúpiť
Cashback platí len u vybraných predajcov. Sú to Alza.sk, Datart, PLANEO a oficiálny e-shop LG.sk.
Zoznam zaradených modelov, konkrétne sumy a úplné pravidlá nájdete na https://www.lg.com/sk. Prezrite si ho ešte pred nákupom: model, ktorý v zozname nie je, preplatiť nemožno.
Viac informácií, kompletný zoznam podporovaných modelov a pravidlá akcie nájdete na https://www.lgcashback.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Napíšte recenziu a LG vám vráti časť ceny nového spotrebiča © SITA Všetky práva vyhradené.
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