Kampaň Tesca o menštruačnej chudobe získala zlatú cenu EFFIE

*Pozn.: Online prieskum Menštruačná chudoba na Slovensku realizovala pre Tesco prieskumná agentúra NMS počas mája 2024 na vzorke 1 500 žien.

3.2.2025 (SITA.sk) -"Vážime si získanie prestížneho ocenenia EFFIE za kampaň o menštruačnej chudobe. Naším cieľom bolo urobiť dámske hygienické potreby pre ženy dostupnejšie a zároveň otvoriť takú citlivú tému, akou je menštruačná chudoba, aby sme hľadali spoločné riešenia," hovoría dodáva: "Teší ma, že naši zákazníci a zákazníčky, verejnosť a stakeholderi iniciatívu uvítali, čo dokazuje aj veľký ohlas najmä na sociálnych sieťach, zvýšený predaj menštruačných potrieb vlastnej značky Tesco či nadviazanie nových aj dlhodobých spoluprác v tejto oblasti." Kampaň sa začala 22. mája 2024 na viacerých externých aj interných komunikačných kanáloch. Hlavným symbolom kampane je model "menštruačných šiat" so sloganom Odstrihli by ste si kus oblečenia? Ohrozené skupiny totiž niekedy musia siahnuť na rôzne náhrady menštruačných potrieb – vložky či tampóny potom nahrádzajú kúskom látky, vreckovkami, toaletným papierom či vatou."Šaty sme vytvorili v spolupráci so slovenskou dizajnérkou Claudiou Kolesárovou. Biely pattern na šatách je navrhnutý tak, aby ich bolo možné kdekoľvek odstrihnúť. Postrihané šaty následne pútali pozornosť naprieč celým media mixom – od ciytlightov, cez in-store POS-y až po online videá, v ktorých si influencerky postrihali šaty priamo na sebe," dodávajúSúčasťou kampane boli výsledky z exkluzívneho prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku* agentúry NMS pre spoločnosť Tesco. Podľa neho až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz v svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom.Najmarkatnejším výsledkom kampane je suma, ktorú ušetrili zákazníčky Tesca na Slovensku pri kúpe menštruačných potriebvlastnej značky Pro Formula vďaka zníženej cene o hodnotu DPH. Doteraz vďaka tomu zákazníčky Tesca na Slovensku ušetrili vyše 100-tisíc eur.Znížením hodnoty DPH z cien produktov vlastnej značky Tesco sa však pomoc Tesca v boji proti menštruačnej chudobe nekončí. Tesco chce ísť príkladom aj iným firmám, organizáciám či inštitúciám, aby sa pridali k našej iniciatíve a motivovali sme ich spoločne k dôstojnejšej menštruácii pre všetky ženy na Slovensku.Reťazec nadviazal, ktoré od Tesca získalo menštruačné potreby v hodnote viac ako 6 000 eur pre svoje inštitúcie, ako sú divadlá, knižnice, hvezdáreň, múzeá či osvetové strediská a kontaktné centrá SPACE pre mladých. Počas septembra bola pomoc distribuovaná do takmer 30 inštitúcií kraja. Banskobystrický kraj ako prvý a zatiaľ jediný samosprávny kraj poskytuje menštruačné potreby zadarmo už od roku 2022 na toaletách vo svojich zariadeniach, ako sú úrady či stredné školy a školské zariadenia.Ďalším projektom na zníženie dosahov menštruačnej chudoby je spolupráca Nadácie Tesco s organizáciou, ktorá na Slovensku zastrešuje projekt. Spoločne aj s organizácioupracujú na výrobe a implementácii menštruačných skriniek, ktoré sprístupňujú menštruačné potreby na školách, v komunitných centrách a v organizáciách, ktoré podporujú ľudí v núdzi. Tesco podporilo aj unikátny projekt, ktorý pripravili stredoškoláčky z Bratislavy a vďaka ktorému mali všetky žiačky strednej školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka. Tento školský rok podporuje aj, ktoré zabezpečuje menštruačné potreby pre Základnú školu Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch.Netradičná kampaň Tesca vytvorená v spolupráci s agentúrou Istropolitana Ogilvy si odniesla aj prestížne ocenenie– MEDIA (bronzový klinec), PROMO & ACTIVATION (strieborný klinec), PUBLIC RELATIONS (strieborný klinec), CAMPAIGN (strieborný klinec) a ESG (bronzový klinec).