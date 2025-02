Kaliňákovo ministerstvo neuvažuje o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu, reaguje tak na výzvu národniarov

3.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany ubezpečilo koaličných partnerov, že neuvažujú o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu. Rezort obrany to uviedol v reakcii na Slovenskú národnú stranu (SNS) , ktorá vyzvala ministra Kaliňáka Smer-SD ), aby ani neuvažoval o vyslaní vojakov na misiu v rámci aliančnej aktivity s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU)."Po tom, čo ministerstvo obrany zastavilo vojenskú pomoc Ukrajine, ako aj väčšinu výcvikových aktivít ukrajinských vojakov na Slovensku, nás NATO požiadalo o vyslanie šiestich príslušníkov v rámci aliančnej aktivity NSATU so zameraním na informačné technológie na veliteľstvá do Wiesbadenu v Nemecku a Monse v Belgicku," vysvetlilo ministerstvo.Ministerstvo súčasne upozornilo, že v navrhovanom materiáli, ktorý rezort obrany predložil do pripomienkového konania, sú tieto skutočnosti exaktne uvedené. "Žiadne iné vyslanie slovenských vojakov do zahraničia sa neuvádza. Tobôž nie na Ukrajinu. Ministerstvo obrany sa v kontexte Ukrajiny naďalej zaoberá výlučne humanitárnou pomocou," uzavrelo ministerstvo obrany.