Kampaň za čisté hory oslovila na sociálnych sieťach už vyše milióna užívateľov

Iniciatíva to uviedla v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala jej členka Magdaléna Koreny. Cieľom iniciatívy je upozorniť turistov a návštevníkov prírody, aby sa tam správali ohľaduplne a okrem iného po sebe nezanechávali odpadky.

V súvislosti s touto myšlienkou pripravili členovia #niesomprasa „Desatoro cool výletníka“, teda desať jednoduchých pravidiel, ktorými by sa návštevníci prírody mali riadiť. Pravidlá preložia aj do nemčiny či poľštiny, vďaka čomu by sa mali rozšíriť do okolitých krajín.

V osvete plánujú pokračovať

Kampaň vznikla ako reakcia na zvýšenú návštevnosť prírody po vypuknutí pandémie koronavírusu.

„Na sociálnych sieťach sme na Slovensku a v Čechách zasiahli viac ako 1,3 milióna užívateľov. Máme cez tritisíc zdieľaní našich príspevkov a promo videá si pozrelo viac ako 300-tisíc ľudí. Životné prostredie si našu pozornosť zaslúži, preto chceme v osvete pokračovať a už teraz plánujeme ďalšie aktivity v auguste a na jeseň,“ uviedla Michaela Grendelová z #niesomprasa.

Doplnila, že „Desatoro cool výletníka“ preložili do cudzích jazykov aj preto, lebo od priaznivcov z Tatier, Krušných hôr, Šumavy či Beskýd dostávali stále viac žiadostí, aby v tejto súvislosti oslovili tiež poľských a nemeckých turistov.

Iniciatívu pomáhajú šíriť aj známe osobnosti

K šíreniu osvety iniciatívy #niesomprasa pomáhajú aj známe osobnosti, napríklad spisovateľka a herečka Kristína Tormová, hudobník Ondrej Kandráč či zjazdár Adam Žampa.

Kampaň vysvetľuje návštevníkom slovenských, českých a moravských krajov, ktorí nemajú stopercentné znalosti o pohybe a pobyte v prírode, ako sa v tomto prostredí správať. Kampaň nie je politicky orientovaná a ani zisková. Záštitu jej dali Národná asociácia horských vodcov SR, CEEV Živica, Slovenská asociácia Nordic walking, Klub slovenských turistov a Národný park Muránska planina.

Iniciatívu #niesomprasa môže podporiť každý svojím zodpovedným vzťahom k prírode, šírením myšlienok o jej ochrane na sociálnych sieťach či registráciou na webe www.niesomprasa.sk.