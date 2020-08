Video: Nový film Pavla Barabáša – Salto je kráľ vás vezme na zľaňovanie najvyšších vodopádov sveta.

V jeho novom filme s názvom Salto je kráľ, ktorý vstupuje do kinodistribúcie vo štvrtok 13. augusta, vezme divákov na výpravy k najvyšším vodopádom sveta.

Zlaňovanie vodopádov a kaňoning - čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú scenériu, adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne? A predsa existuje partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá nepostihnuteľnú kategóriu ovláda takmer dokonale. Ich spoločnou túžbou je splynúť s nespútanými vertikálnymi živlami vody. Jedinou istotou je sila priateľstva, maximálna dôvera a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na prejdenie najvyšších vodopádov našej planéty?

Cesty k najvyšším vodopádom sú výpravou do neznáma, kde ani najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Skupina priateľov má pred sebou jasnú výzvu – zažiť nielen jedinečné dobrodružstvo, ale aj preveriť, ktorý vodopád nesie svetové prvenstvo. Príbeh dokumentárneho filmu Salto je kráľ sa odohráva na ostrove Réunion v Indickom oceáne, v Dračích horách Juhoafrickej republiky a na stolovej hore v Amazónii, kde sa nachádza vodopád Salto Angel. "Nech polemiky o tom, ktorý vodopád je najvyšší na svete, dopadnú akokoľvek, pre mňa je najdôležitejšie, čo som tam zažil s mojimi priateľmi. A keď sa ma niekto spýta, ktorý vodopád je pre mňa kráľom, tak potichu poviem SALTO JE KRÁĽ.” prezrádza o svojich pocitoch režisér Pavol Barabáš.

Samotnému filmu predchádzalo nakrúcanie vo vysokých vodopádoch a kaňonoch na rôznych ťažko dostupných miestach sveta. Pohyb v neznámom teréne, v kolmých pralesoch a padajúcej vode s nákladom aj 40kg je len pre fyzicky a hlavne mentálne silné povahy. Aj logistické zabezpečenie zlaňovania kilometrových vodopádov je komplikované, technicky veľmi náročné a má vysoké nároky na špeciálne schopnosti ľudí. „Nevyhli sa nám problémy. Napríklad vo vodopáde Bras Magasin na ostrove Réunion sa mi pri jednom zoskoku utopila celá filmovacia technika. Keď sme vyliezli prvýkrát na horný okraj vodopádu Tugela v Juhoafrickej republike, zistili sme, že vodopád je zamrznutý a netečie v ňom voda. Čakali sme dva týždne na zlepšenie počasia. Pri priekopníckom zostupe skoro kilometrovým vodopádom sme boli tak preťažení, že jednému z nás sa vyšmyklo lano a nasledoval pád...“ prezrádza režisér filmu Pavol Barabáš. Ani vo Venezuele nebola vďaka politickým pomerom situácia jednoduchá. „Nefunguje tam takmer nič, vrátane internetu. Komplikované bolo zohnať potraviny, či benzín do lietadla.“ dodáva Barabáš.

Film Salto je kráľ vstupuje do distribúcie 13. augusta a je to šiesty film Pavla Barabáša, ktorý do kín prináša Asociácia slovenských filmových klubov. K filmu je plánované aj turné s režisérom a špeciálne premietania v letných amfiteátroch. „Veríme, že tento film plný divokej vody prinesie divákom jedinečný zážitok a prenesie ich obrazne k najvyšším vodopádom sveta. Všetkých srdečne pozývame na toto výnimočné letné dobrodružstvo na filmovom plátne.“ hovorí Lucia Mandincová, PR a marketingová manažérka ASFK.