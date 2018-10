Kanada bude čoskoro najväčšou krajinou s legálnym predajom marihuany

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Delta 10. októbra (TASR) - Kanada sa stane druhou a najväčšou krajinou na svete, ktorá legalizuje užívanie marihuany pre dospelé osoby. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AP.Predaj sa začne na budúcu stredu 17. októbra, pričom obyvatelia si ju budú môcť kúpiť v obchodoch alebo objednať na internete a dať si ju doručiť. Podľa prieskumu AP vykonaného v kanadských provinciách sa na budúci týždeň po celej krajine s 37 miliónmi obyvateľov otvorí najmenej 109 obchodov, pričom ďalšie predajne budú nasledovať.Je veľký rozdiel medzi Kanadou a USA, kde federálna vláda vo Washingtone marihuanu zakazuje, ale väčšina jednotlivých štátov tam legalizovala marihuanu na rekreačné užívanie alebo na lekárske účely pre ľudí vo veku 21 rokov a starších - v Kanade je totiž do predaja zapojená vláda. Mnohé kanadské provincie budú samy nakupovať marihuanu od úradne povolených pestovateľov a budú ju distribuovať do obchodov a internetovým zákazníkom. Niektoré provincie prevádzkujú vlastné obchody.Uruguaj je jedinou ďalšou krajinou s legálnou marihuanou, jej predaj spustil vlani po niekoľkých rokoch plánovania.Kanada teda zažíva výraznú sociálnu zmenu, ktorú prisľúbil premiér krajiny Justin Trudeau a vynútila si ju aj túžba presunúť čierny trh do regulovaného, daňového systému po takmer sto rokoch zakazovania.