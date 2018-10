Novými vlakmi v okolí Bratislavy sa denne odvezie 3000 ľudí

Nové elektrické poschodové vlakové súpravy typu push – pull. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 10. októbra (TASR) - Novými prímestskými vlakmi, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridala v júni tohto roku v Bratislavskom kraji, sa denne odvezie takmer tritisíc cestujúcich. Ide o spoje, ktoré premávajú medzi Trnavou a Bratislavou-Novým Mestom, ako aj na trase medzi stanicou Bratislava-Petržalka a Sencom.Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča 56 nových spojov zvýšilo počas septembra tohto roku počet cestujúcich na koľajniciach.konštatoval generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Obe linky sú podľa dopravcu v rámci hlavného mesta využívané aj ako forma mestskej hromadnej dopravy.vyčíslil Kováč.Mimo dopravnej špičky sa podľa jeho slov vlakmi prepravuje do 100 cestujúcich, pričom je silnejším smer na Trnavu.doplnil hovorca.Priemerné meškanie z celkovo 1214 vypravených bratislavských vlakov predstavuje podľa jeho slov za september 3,5 minúty. Pritom 82 % vlakov príde do cieľovej stanice podľa grafikonu s maximálnym meškaním päť minút. Septembrové meškania však boli podľa spoločnosti ovplyvnené aj výlukovými prácami, ktoré robili Železnice Slovenskej republiky v úseku Bratislava-Vajnory – Bernolákovo.doplnil riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.Septembrové výsledky podľa ZSSK dokazujú, že ľudia vlakom cestovať chcú, no železničná infraštruktúra v Bratislavskom kraji potrebuje väčšiu pozornosť komunálnych, regionálnych aj parlamentných politikov.konštatoval Hlubocký.