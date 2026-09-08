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08. septembra 2026
Kanada, Island či Mexiko sú USA, Trump prijal v Oválnej pracovni Georgea Washingtona
Americký prezident zaplavil sociálne siete stovkami bizarných príspevkov. Americký prezident Donald Trump vyvolal pobúrenie potom, ako ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Americký prezident zaplavil sociálne siete stovkami bizarných príspevkov.
Americký prezident Donald Trump vyvolal pobúrenie potom, ako na svojom účte na sociálnej sieti Truth Social zverejnil mapu, ktorá má zobrazovať Kanadu, Grónsko, Island, Mexiko a Karibik ako súčasť Spojených štátov.
Pondelkový príspevok, najnovší z viacerých Trumpových výstredných návrhov územného usporiadania, bol jednou z približne stovky správ, ktoré cez víkend na svojom účte zverejnil.
Island v utorok reagoval oznámením, že si predvolal amerického veľvyslanca, aby mu jasne tlmočil, že zverejnený obrázok bol „úplne nevhodný“.
Mapa zobrazovala USA, Kanadu, Grónsko, Island, Mexiko a Karibik vo farbách americkej vlajky, pričom celé územie bolo bez akéhokoľvek bližšieho vysvetlenia označené ako „Spojené štáty americké“.
Trump publikoval svoje príspevky závratným tempom, podľa prepočtov agentúry AFP približne 60 v nedeľu a 37 v priebehu desiatich hodín v pondelok. Veľa z jeho obrazových príspevkov bolo vytvorených pomocou umelej inteligencie.
Okrem iného zverejnil aj kreslený obrázok, na ktorom hrá hokejový zápas proti kanadskému premiérovi. Markovi Carneymu, ktorý leží na ľade, hovorí: „Postav sa, guvernér.“ Karikatúra je v súlade s prezidentovými opakovanými vyhláseniami, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA.
Medzi Ottawou a Washingtonom momentálne prebieha obchodná vojna. V utorok nadobudli účinnosť odvetné kanadské clá na americké tovary v hodnote miliárd dolárov.
V ďalšom príspevku Trump zverejnil obrázok, na ktorom v Oválnej pracovni prijíma prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona, ktorý je jedným z „otcov zakladateľov“ Spojených štátov, spoločne s Thomasom Jeffersonom, Benjaminom Franklinom či Jamesom Madisonom.
Zdroj: SITA.sk - Kanada, Island či Mexiko sú USA, Trump prijal v Oválnej pracovni Georgea Washingtona © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vyvolal pobúrenie potom, ako na svojom účte na sociálnej sieti Truth Social zverejnil mapu, ktorá má zobrazovať Kanadu, Grónsko, Island, Mexiko a Karibik ako súčasť Spojených štátov.
Pondelkový príspevok, najnovší z viacerých Trumpových výstredných návrhov územného usporiadania, bol jednou z približne stovky správ, ktoré cez víkend na svojom účte zverejnil.
Reykjavík si predvolal veľvyslanca
Island v utorok reagoval oznámením, že si predvolal amerického veľvyslanca, aby mu jasne tlmočil, že zverejnený obrázok bol „úplne nevhodný“.
Mapa zobrazovala USA, Kanadu, Grónsko, Island, Mexiko a Karibik vo farbách americkej vlajky, pričom celé územie bolo bez akéhokoľvek bližšieho vysvetlenia označené ako „Spojené štáty americké“.
Trump publikoval svoje príspevky závratným tempom, podľa prepočtov agentúry AFP približne 60 v nedeľu a 37 v priebehu desiatich hodín v pondelok. Veľa z jeho obrazových príspevkov bolo vytvorených pomocou umelej inteligencie.
Hokej proti Kanade
Okrem iného zverejnil aj kreslený obrázok, na ktorom hrá hokejový zápas proti kanadskému premiérovi. Markovi Carneymu, ktorý leží na ľade, hovorí: „Postav sa, guvernér.“ Karikatúra je v súlade s prezidentovými opakovanými vyhláseniami, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA.
Medzi Ottawou a Washingtonom momentálne prebieha obchodná vojna. V utorok nadobudli účinnosť odvetné kanadské clá na americké tovary v hodnote miliárd dolárov.
V ďalšom príspevku Trump zverejnil obrázok, na ktorom v Oválnej pracovni prijíma prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona, ktorý je jedným z „otcov zakladateľov“ Spojených štátov, spoločne s Thomasom Jeffersonom, Benjaminom Franklinom či Jamesom Madisonom.
TRUMP: Posts image depicting President George Washington visiting Trump in the Oval Office pic.twitter.com/zgYK9dwk81— Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026
Zdroj: SITA.sk - Kanada, Island či Mexiko sú USA, Trump prijal v Oválnej pracovni Georgea Washingtona © SITA Všetky práva vyhradené.
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