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08. septembra 2026
Policajti počas akcie ADAM zistili alkohol u desiatok detí, chlapec zo senického okresu nafúkal až 1,38 promile
Tagy: Alkohol Drogy Policajná akcia
Kontroly prebehli v Trnavskom kraji s pomocou mestských a obecných polícií. Policajti v Trnavskom kraji počas akcie ADAM, zameranej na alkohol,
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8.9.2026 (SITA.sk) - Kontroly prebehli v Trnavskom kraji s pomocou mestských a obecných polícií.
Policajti v Trnavskom kraji počas akcie ADAM, zameranej na alkohol, drogy a mládež, vykonali v piatok 224 kontrol, preverili verejné priestranstvá, 31 podnikov a skontrolovali 206 mládežníkov.
Okrem policajtov jednotlivých okresných riaditeľstiev sa akcie zúčastnili aj príslušníci mestských a obecných polícií, finančnej správy a pracovníci sociálnej kurately. Policajti podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatice Antalovej počas akcie zistili alkohol u 16 detí. Najvyššiu hodnotu mal 15 ročný chlapec v okrese Senica, ktorý nafúkal 1,38 promile alkoholu.
Prípady opitých detí policajti na mieste zadokumentovali, pričom spisy budú po vykonaní potrebných úkonov odstúpené príslušným obciam a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Policajti tiež zisťovali prípadný predaj, podávanie alebo iné umožňovanie požívania alkoholu alebo drog deťom, a to najmä v miestach so zvýšeným pohybom mládeže.
Bratislavskí policajti počas víkendovej akcie ADAM zistili celkovo 48 priestupkov. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajti pritom nekontrolujú iba pohostinstvá a prevádzky.
„Svoju pozornosť zameriavajú aj na iné verejné priestranstvá, odľahlejšie miesta, zákutia a lokality, kde sa mladí ľudia stretávajú vo večerných a neskorých nočných hodinách," priblížil. Počas uplynulého víkendu príslušníci viacerých bratislavských policajných útvarov vykonali celkovo 417 kontrol osôb a 55 prevádzok.
„Skontrolovaných bolo 348 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 48 detí vo veku do 14 rokov a 300 mladistvých vo veku od 14 do 18 rokov," dodal hovorca s tým, že výsledky kontrol ukázali, že alkohol zostáva jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov.
„Pozitívny výsledok na alkohol bol zistený až v 25 prípadoch. Nebol zistený prípad prítomnosti iných omamných a psychotropných látok v organizme kontrolovaných osôb," spresnil hovorca.
Podobné kontroly sú súčasťou opatrení polície zameraných na predchádzanie kriminalite mladistvých a eliminovanie rizikových faktorov, ktoré k nej môžu prispievať, preto budú v podobných aktivitách pokračovať aj naďalej.
Polícia pripomína, že v zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Zdroj: SITA.sk - Policajti počas akcie ADAM zistili alkohol u desiatok detí, chlapec zo senického okresu nafúkal až 1,38 promile © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti v Trnavskom kraji počas akcie ADAM, zameranej na alkohol, drogy a mládež, vykonali v piatok 224 kontrol, preverili verejné priestranstvá, 31 podnikov a skontrolovali 206 mládežníkov.
Deti pod vplyvom
Okrem policajtov jednotlivých okresných riaditeľstiev sa akcie zúčastnili aj príslušníci mestských a obecných polícií, finančnej správy a pracovníci sociálnej kurately. Policajti podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatice Antalovej počas akcie zistili alkohol u 16 detí. Najvyššiu hodnotu mal 15 ročný chlapec v okrese Senica, ktorý nafúkal 1,38 promile alkoholu.
Prípady opitých detí policajti na mieste zadokumentovali, pričom spisy budú po vykonaní potrebných úkonov odstúpené príslušným obciam a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Policajti tiež zisťovali prípadný predaj, podávanie alebo iné umožňovanie požívania alkoholu alebo drog deťom, a to najmä v miestach so zvýšeným pohybom mládeže.
Kontroly v Bratislave
Bratislavskí policajti počas víkendovej akcie ADAM zistili celkovo 48 priestupkov. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajti pritom nekontrolujú iba pohostinstvá a prevádzky.
„Svoju pozornosť zameriavajú aj na iné verejné priestranstvá, odľahlejšie miesta, zákutia a lokality, kde sa mladí ľudia stretávajú vo večerných a neskorých nočných hodinách," priblížil. Počas uplynulého víkendu príslušníci viacerých bratislavských policajných útvarov vykonali celkovo 417 kontrol osôb a 55 prevádzok.
„Skontrolovaných bolo 348 osôb mladších ako 18 rokov, z toho 48 detí vo veku do 14 rokov a 300 mladistvých vo veku od 14 do 18 rokov," dodal hovorca s tým, že výsledky kontrol ukázali, že alkohol zostáva jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov.
„Pozitívny výsledok na alkohol bol zistený až v 25 prípadoch. Nebol zistený prípad prítomnosti iných omamných a psychotropných látok v organizme kontrolovaných osôb," spresnil hovorca.
Predchádzanie kriminalite
Podobné kontroly sú súčasťou opatrení polície zameraných na predchádzanie kriminalite mladistvých a eliminovanie rizikových faktorov, ktoré k nej môžu prispievať, preto budú v podobných aktivitách pokračovať aj naďalej.
Polícia pripomína, že v zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Zdroj: SITA.sk - Policajti počas akcie ADAM zistili alkohol u desiatok detí, chlapec zo senického okresu nafúkal až 1,38 promile © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Alkohol Drogy Policajná akcia
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