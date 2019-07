Kanada oznámila zadržanie ďalšieho svojho občana v Číne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 14. júla (TASR) - V Číne zadržali ďalšieho kanadského občana. Oznámila to v sobotu kanadská vláda v čase napätých diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.Kanadské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že k zatknutiu došlo v meste Jen-tchaj na východe Číny. Bližšie podrobnosti neposkytlo a nevyjadrilo sa ani k tomu, či prípad súvisí so zadržaním 19 ľudí v krajine počas uplynulého týždňa, píše agentúra Reuters.Vzťahy medzi Čínou a Kanadou sa výrazne zhoršili vlani v decembri po tom, ako polícia vo Vancouveri zadržala na základe zatykača z USA finančnú riaditeľku spoločnosti Huawei Technologies, Meng Wan-čou. Peking žiada jej prepustenie.Po zatknutí Meng čínske úrady zadržali dvoch Kanaďanov, ktorých obvinili z účasti na krádeži štátnych tajomstiev.Tento utorok polícia v meste Sü-čou vo východočínskej provincii Ťiang-su oznámila, že zadržala pre obvinenia súvisiace s drogami 19 osôb vrátane 16 cudzincov. Jen-tchaj sa nachádza v susednej provincii Šan-tung, asi 620 kilometrov od Sü-čou.Britské veľvyslanectvo v Pekingu v piatok uviedlo, že na východe Číny zatkli štyroch britských občanov.Čínsky štátny rozhlas informoval, že niektorí zo zadržaných boli učiteľmi v anglickom vzdelávacom centre, ktoré prevádzkuje súkromná švajčiarska firma EF Education First, pôsobiaca v 114 krajinách.