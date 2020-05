Kanada po masovej streľbe zakázala viac ako 1 500 modelov zbraní útočného typu, oznámil to premiér Trudeau

Zákaz používania zbraní vojenského štýlu

Vláda plánuje predstaviť ďalšiu legislatívu

1.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kanada zakázala s okamžitou platnosťou využívanie a obchodovanie so zbraňami útočného štýlu. Zákaz sa týka viac ako 1 500 modelov a variant zbraní útočného typu.V piatok to oznámil premiér Justin Trudeau. Spomenul pritom viaceré masové streľby vrátane tej najhoršej v histórii Kanady, počas ktorej tento rok 18. a 19. apríla zomrelo v provincii Nové Škótsko 22 ľudí.Nariadenie nezakazuje vlastnenie akýchkoľvek zbraní vojenského štýlu a ich variant, ale zakazuje ich používanie a obchodovanie s nimi.Opatrenie určuje dvojročné obdobie amnestie pre súčasných majiteľov a vláda plánuje zaviesť aj kompenzačný program, ktorý si však vyžaduje schválenie návrhu zákona v parlamente."Nepotrebujete AR-15-ku, aby ste zastrelili jeleňa. Takže s okamžitou platnosťou už nie je v tejto krajine povolené kupovať, predávať, prevážať, dovážať a používať útočné zbrane vojenskej triedy," povedal Trudeau s tým, že takéto zbrane majú len jediný účel, a to zabitie čo najväčšieho počtu ľudí za čo najkratší čas.Trudeau tiež uviedol, že vláda predstaví ďalšiu legislatívu, ktorá zakáže útočné zbrane vojenského štýlu.Toto opatrenie kanadský kabinet už plánoval skôr, ale pandémia nového koronavírusu prerušila zasadanie parlamentu.