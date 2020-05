Na Slovensko sa má vrátiť dvetisíc repatriantov, občania musia rátať so zdržaním na hraniciach

Prvoradá je bezpečnosť občanov

Možné zdržanie na hraniciach

1.5.2020 (Webnoviny.sk) - V období od štvrtka 30. apríla do soboty 2. mája očakáva rezort vnútra príchod dvoch tisíc repatriantov, ktorí sú následne umiestňovaní do karanténnych zariadení. Na hraničných priechodoch tak môže z tohto dôvodu dôjsť k zdržaniu. Ministerstvo vnútra preto prosí všetkých občanov, nielen tých, ktorí sa chystajú vrátiť, o trpezlivosť a zhovievavosť.Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu Petar Lazarov. Ako doplnil, situácia na hraničných priechodoch bola v uplynulom období relatívne pokojná.„Samozrejme, je nereálne, aby sme každého dokázali umiestniť do karanténneho zariadenia okamžite po príchode na hraničný priechod a rozumieme, že tento čas sa repatriantom niekedy môže javiť príliš zdĺhavý. Robíme to však pre bezpečnosť všetkých obyvateľov tejto krajiny, a teda aj ich samotných,“ uviedol Lazarov.Celý proces má podľa jeho slov postup, ktorý „treba v rámci bezpečnostných dôvodov dodržať a strpieť“.„Chceme apelovať na všetkých, ktorí sa v týchto dňoch chystajú vrátiť na Slovensko, aby sa pripravili na možné zdržania na hraniciach. Dôvodom je veľký počet osôb, ktorých návrat tieto dni očakávame‚“ dodal.Spresnil, že konkrétne od štvrtka 30. apríla do soboty 2. mája príde na územie SR a do karanténnych zariadení takmer dvetisíc ľudí. Rezort vnútra preto žiada o trpezlivosť a zhovievavosť.„Cieľ máme všetci spoločný, zdravie a bezpečnosť všetkých obyvateľov Slovenskej republiky,“ uzavrel.