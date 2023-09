Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške 650 miliónov dolárov, aj výcvik pilotov na stíhačkách F-16

Dodatočné financovanie

23.9.2023 (SITA.sk) - Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu pomoc vrátanena, a to nad rámec svojich existujúcich záväzkov v oblasti vojenskej pomoci v priebehu nasledujúcich troch rokov.Ako referuje web Kyiv Independent, kanadský premiér Justin Trudeau povedal tamojšiemu parlamentu o dodatočnom financovaní za prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinský líder už počas návštevy Washingtonu zabezpečil pre svoju krajinu ďalší veľký balík vojenskej pomoci od Spojených štátov. Kanada o deň neskôr napodobnila USA. Zelenskyj v kanadskom parlamente poďakoval Trudeauovi a kanadskej vláde, pričom si od zákonodarcov vyslúžil potlesk v stoji.„Kanadská podpora Ukrajiny so zbraňami a vybavením nám umožnila zachrániť tisíce životov. Kanadský postoj v súvislosti so sankciami voči Rusku povzbudil ostatných vo svete,“ vyhlásil Zelenskyj.Počas vystúpenia v parlamente povedal, že Rusko pácha genocídu na ukrajinskom ľude. „Keď vyzývame svet, aby nám pomohol, nejde len o obyčajný konflikt, ide o záchranu životov miliónov ľudí,“ povedal Zelenskyj a pripomenul ľudské straty a skazu v Mariupoli, Bachmute, Volnovache a ďalších ukrajinských mestách.