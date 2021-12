Kanada sprísňuje podmienky vstupu do krajiny, potrebujete test a v karanténe skončia aj zaočkovaní

Testovanie povinné aj pre deti

Obmedzia vstup ľudí z tretích krajín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Aj plne zaočkované osoby cestujúce do Kanady sa budú musieť po prílete na letisku nechať otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19. Nariadenie je v platnosti od utorka 30. novembra. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Zaočkovaní cestujúci si budú musieť na výsledok testu počkať v karanténe. Potvrdenie o zaočkovaní musí mať cestujúci stále pri sebe, a to nielen v aplikácii AerriveCAN, ale aj fyzicky v papierovej forme.Kanada zároveň rozšírila zoznam uznávaných vakcín o očkovacie látky Bharat Biotech (Covaxin BBV152 A,B,C), Sinopharm BBIBP-CorV (Vero Cells) a Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc).„Neočkované alebo neúplne zaočkované deti mladšie ako 12 rokov musia absolvovať PCR testy pred vstupom, po prílete a na ôsmy deň karantény, pokiaľ nemajú dôkaz o tom, že dieťa malo pozitívny test na COVID-19 urobený 14 až 180 dní pred príchodom do Kanady,“ spresňuje rezort diplomacie.Neočkované alebo čiastočne očkované deti vo veku od 12 do 17 rokov podliehajú 14-dňovej karanténe a všetkým testovacím požiadavkám, či už sú, alebo nie sú sprevádzaní cestujúcimi, ktorí sa kvalifikujú ako plne zaočkovaní.Od 30. novembra 2021 do 31. januára 2022 nebude umožnený vstup do Kanady občanom tretích krajín, ktorí sa 14 dní pred plánovaným príchodom do Kanady nachádzali v štátoch Juhoafrická republika, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Namíbia, Malawi, Nigéria a Egypt.