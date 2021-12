Petra Vlhová je Niké športovcom mesiaca už po tretíkrát!

Výsledky: november 2021



Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

Patrik Jány (športová streľba)



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2021 (Webnoviny.sk) -Úspech v ankete jej zabezpečili skvelé výkony, ktoré dosiahla v novembrových pretekoch. Opäť si podmanila fínske Levi, kde vyhrala oba slalomy. Nadviazala na to druhým miestom v slalome v americkom Killingtone. V priebežnom hodnotení Svetového pohára je druhá za líderkou a svojou rivalkou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Pre Vlhovú je to už tretí triumf v ankete Niké Športovec mesiaca, ktorú prináša stávková spoločnosť Niké v spolupráci s RTVS. Premiérový triumf dosiahla v januári a nadviazala na to aj v mesiaci marec.Informačný servis