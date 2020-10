Kanada trvá na dodržiavaní ľudských práv v Číne, vyhlásil po poburujúcom vyjadrení čínskeho veľvyslanca Trudeau

Nesúhlasí s postojom Číny

Vyhostenie z krajiny

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil, že jeho vláda sa neprestane zasadzovať o dodržiavanie ľudských práv v Číne.Učinil tak krátko po tom, ako veľvyslanec Pekingu v Kanade varoval Ottawu pred poskytovaním azylu ľuďom z Hongkongu, ktorí utekajú z tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny.Veľvyslanec Cchung Pchej-wu uviedol, že ak Kanade záleží na asi 300-tisícoch kanadských občanoch v Hongkongu aj kanadských spoločnostiach, ktoré tam podnikajú, mala by podporiť úsilie Číny proti násilnej trestnej činnosti.Trudeau však poznamenal, že s postojom najľudnatejšej krajiny sveta nesúhlasí. "Budeme nahlas zastávať ľudské práva, či už ide o problémy, ktorým čelia Ujguri alebo veľmi znepokojujúcu situáciu v Hongkongu. Zároveň žiadame Čínu, aby nepoužívala takúto nátlakovú diplomaciu," podotkol Trudeau.Kanadský premiér ďalej skonštatoval, že jeho krajina je v kontakte so spojencami z celého sveta, ktorí zdieľajú kanadské obavy, vrátane USA, Austrálie, Spojeného kráľovstva či mnohých štátov Európskej únie.Líder kanadských konzervatívcov Erin O'Toole sa navyše domnieva, že čínsky veľvyslanec by sa mal za svoje výroky ospravedlniť alebo by ho mali vyhostiť z Kanady."Čínsky diplomat sa rozhodol pre agresívnu rétoriku nehodnú jeho postavenia," povedal O'Toole.