Vláda schválila návrh na celoplošné testovanie: Armáda do konca októbra pripraví plošné testovanie, zrealizuje ho v novembri.

„Plánujeme nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov, hasičov. Evidujem vyjadrenie zo samosprávy, že potrebujú viac informácií. V najbližších dňoch každý starosta a primátor mesta môže očakávať návštevu, kde budú prebrané detaily,“ povedal Naď.

Budúci týždeň prebehne pilotné testovanie v štyroch najzasiahnutejších okresoch.

Minister obrany vyzval ľudí, aby spolupracovali a k testovaniu pristúpili zodpovedne. Zároveň žiada opozičné strany, aby ozbrojené sily podporili.

Premiér Matovič je presvedčený, že celoplošné testovanie Slovákov zvládne len armáda. „Nebuďme naivní, že zdecimované zdravotníctvo po 12 rokoch vlády Smeru, by bolo schopné to zorganizovať,“ povedal premiér s tým, že ani regionálne úrady verejného zdravotníctva na takéto veľké testovanie nemajú kapacity.

Celoplošné testovanie je podľa premiéra posledná možnosť, „cesta z pekla, do ktorého sa rútime.“ Aby bolo testovanie úspešné, musí prísť na testy čo najviac ľudí, inak hrozí Slovensku lockdown, povedal premiér.

Predseda parlamentu Boris Kollár hovorí, že celoplošné testovanie vyvolá veľký hnev v obyvateľstve, čo chápe. „Aj ja mám strach, aj ja sa bojím o svoje deti, mamu. Aj mne zavreli prevádzky. Môžem prejsť do agresivity, ale to mi nepomôže,“ povedal. Celoplošné testovanie je podľa neho posledná možnosť, ako odvrátiť lockdown. Kollár apeluje na opozíciu, najmä na stranu Smer a Hlas, aby nerozbíjali spoločnosť, a aby politici spoločne zatiahli za spoločný povraz. Aj líder SaS Richard Sulík či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vítajú celoplošné testovanie a vyzývajú ľudí, aby sa dali otestovať. Kolíková oceňuje, že pilotné testovanie bude v najviac postihnutých okresoch. Zatiaľ nie je isté, či celoplošné testovanie bude dobrovoľné. Igor Matovič povedal, že sa o tom na rokovaní vlády rozprávali dlho, no definitívnu odpoveď nemajú.

Podľa premiéra zatiaľ nie je jasné ani to, či budú testy v interiéri s germicídnymi žiaričmi: „Na všetky otázky vám zatiaľ nevieme dať odpovede,“ povedal premiér s tým, že na celoplošné testovanie by malo byť dostatok zdravotníkov. Minister zdravotníctva Krajčí hovorí, že na celoplošné pretestovanie by sme mali mať dostatok zdravotníkov. „Na Slovensku je 19-tisíc lekárov a 34-tisíc zdravotných sestier a 3200 študentov, ktorých vieme použiť,“ povedal. Premiér Matovič odmieta kritiku spoľahlivosti testov, ktoré štát na pretestovanie nakúpil. Matematikovi Richardovi Kollárovi, ktorý vypočítal, že pri týchto testoch môže byť až 80-tisíc ľudí falošne pozitívnych, odkázal, aby si odložil „červené súkno“. Šéf štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf povedal, že všetky zazmluvnené testy spĺňajú stanovené podmienky a špecifikáciu. Podľa Rudolfa sú spoľahlivé. Premiér vyzýva ľudí, ktorí upozorňujú na možnú nízku spoľahlivosť testov, aby prišli na iný spôsob, ako získať zoznam 30-tisíc infekčných ľudí, bez pretestovania. Označuje ich za „mudrlantov“ a sľubuje im odmenu 50 miliónov eur, ktoré by štát zaplatil za testy.

Vláda schválila návrh na celoplošné testovanie s účasťou ozbrojených síl, ktoré na to majú vyčleniť 8-tisíc vojakov. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na webe úradu vlády.