Kanada uštedrila Slovensku hokejovú lekciu. Katastrofa, čo sa udialo na ľade, vraví po debakli Sýkora (video+foto)

Hokejová lekcia

Nesplnené pokyny od trénerov

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov utrpeli vo štvrtkovom druhom zápase na majstrovstvách sveta v Edmontone vysokú prehru 1:11 s domácimi Kanaďanmi, jediný gól a svoj tretí na turnaji strelil za stavu 0:6 v druhej tretine Matej Kašlík Šimona Latkóczyho vystriedal v slovenskej bránke po úvodnej tretine za stavu 0:4 Tomáš Bolo. V drese "javorového listu" zažiaril šesťbodový Mason McTavish, ktorý strelil štyri góly a pridal dve asistencie."Pravda je niekedy krutá, dostali sme hokejovú lekciu. Je to jeden z najťažších momentov na majstrovstvách sveta. Musíme ho prijať ako fakt, no rozhodne sa s ním neuspokojiť. Čaká nás nový zápas, nový deň. Všetkým v slovenskom hokeji sme dlžní, aby sme zvládli duel s Lotyšmi,“ uviedol tréner slovenskej "dvadsiatky" Ivan Feneš pre Slovenský zväz ľadového hokeja Jeden z dvoch čerstvo draftovaných Slovákov na šampionáte Adam Sýkora bol z výsledku rovnako sklamaný:"Katastrofa, čo sa udialo na ľade. Nerobili sme, čo sme mali. Neplnili sme taktické pokyny od trénerov, vôbec nám to nefungovalo. Tento zápas musíme rýchlo zahodiť za hlavu. Čaká nás Lotyšsko, musíme zvíťaziť. Ak sa nám to podarí, celý doterajší pocit z nášho účinkovania na turnaji môžeme zmeniť. Musíme sa nastaviť v hlavách na víťazstvo."Slovenskí hráči do 20 rokov nastúpia už v piatok (v sobotu o 00.00 h SELČ) na tretí duel na turnaji proti Lotyšom. Tí sú momentálne na poslednom postupovom štvrtom mieste v tabuľke A-skupiny o skóre pred piatymi Slovákmi a rovnako bez bodového zisku.Kanada vedie skupinu s plným počtom šiestich bodov z dvoch zápasov, Fíni sú po triumfe nad Čechmi 4:3 po samostatných nájazdoch druhí s piatimi bodmi, tretí Česi majú na konte štyri body. Slováci musia uspieť, ak si chcú zahrať vo štvrťfinále.