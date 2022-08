Slovan odohral veľké divadlo, ale s nešťastným koncom. Využiť musíme posledný „mečbal“, hovorí tréner Weiss (video)

Veľké divadlo s nešťastným koncom

Belasí dvakrát zmazali stratu

Olympiakos podľa trénera mohli zdolať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Olympiakos pokračuje ďalej

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava v druhom roku za sebou stroskotali v pohárovej Európe na gréckom Olympiakose Pireus , tentoraz ich šampión svojej krajiny vyradil v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2022/2023."Belasí" v odvetnom zápase na Tehelnom poli dvakrát zmazali jednogólovú stratu, no pohoreli v penaltovom rozstrele. V play-off Európskej konferenčnej ligy nastúpia proti tímu HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, prvý duel odohrajú vonku (18. a 25. augusta)."Takýto zápas sme všetci potrebovali, a na takýto Slovan budú ľudia chodiť. Bolo to skvelé predstavenie, veľké divadlo s nešťastným koncom pre nás. Penalty nie sú lotéria, sú o psychike a rozhodovaní sa. Žiaľ, my sme sa dvakrát rozhodli zle a nepostúpili sme. Máme ešte jeden ´mečbal´, ktorý musíme využiť. Hráčom som povedal, že som hrdý na ich výkon, takto si predstavujem našu spoluprácu. Pochválil som ich za oduševnenie a kvalitu, ktorá tam jednoznačne bola. Dvakrát zvrátiť duel s Olympiakosom a ešte aj v desiatich nie je jednoduché, stojí to veľa síl. Rozhodovali detaily, jedna nepozornosť nás stála víťazstvo vonku. Dnes sme dostali góly prakticky z ničoho, kým my sme sa na tie naše nadreli. Keď tu raz nebudem, tak na tento zápas budú ľudia spomínať," zhodnotil duel tréner Slovana Vladmír Weiss st. na klubovom webe.Gréci viedli zásahom Philipa Zinckernagela z 54. minúty, no v závere počas tlaku vyrovnal Ivan Šaponjič a vybojoval predĺženie. Ešte pred koncom riadneho hracieho času po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy Myenty Abena.V prvej časti predĺženia naklonil misky váh opäť na stranu hostí Aguibou Camara, no Slovan aj druhýkrát v zápase vyrovnal, tentokrát zásluhou Andreho Greena . V penaltovom rozstrele neuspeli za domácich Juraj Kucka ani Giorgi Čakvetadze, za hostí neskóroval iba Malong Pierre Kunde."Taký je futbal, nikomu nemôžem nič vyčítať. Verím, že aj fanúšikovia to hodnotia pozitívne. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Na druhej strane, hrá sa na víťazstvá a nie a na keby a my sme nepostúpili. Olympiakos sme mohli zdolať. Pocit z odvedenej roboty je však dobrý, a tak ako hráči s ním odídem domov zo štadióna. Každý si môže hovoriť, čo chce, no dalo sa na to pozerať," pokračoval Weiss, ktorého zverenci zabojujú k skupinovú časť EKL: "Ideme ďalej, máme ešte jednu šancu. V prvom zápase v Mostare si opäť budeme chcieť vytvoriť dobrú pozíciu do odvety, v ktorej budeme chcieť postúpiť do skupiny."Olympiakos získal istotu účasti v pohárovej Európe počas celej jesene 2022, v play-off EL vyzve izraelský klub Maccabi Haifa."Som spokojný s úsilím hráčov i naším výkonom. Boli sme dobre organizovaní, pokojní a disciplinovaní. Na druhej strane, je tu veľa vecí, ktoré musíme spoločnou prácou zlepšiť. Snažili sme sa udržať náskok, v závere sme inkasovali a napokon sme postúpili po rozstrele, z čoho sa tešíme," zhodnotil odvetu proti Slovanu tréner gréckeho tímu Carlos Corberán.