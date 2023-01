Kanaďan Flick rozhodol o triumfe Trenčína na Winter Games

Hokejisti HK Dukla Trenčín triumfovali prvýkrát v sezóne nad vedúcim tímom tabuľky HKM Zvolen (2:1). Sobotný zápas 34. kola Tipos extraligy, ktorý bol súčasťou podujatia Kaufland Winter Games 2023 v Bratislave, rozhodol kanadský útočník Robert Flick.





"Som veľmi nadšený. Jeden z najväčších zápasov počas roka. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť a sme šťastní, že sme mohli byť súčasťou tohto skvelého podujatia. Fanúšikovia nás podporovali a je špeciálne skórovať na takejto akcii. Budem na to spomínať," uviedol Flick, ktorý v minulosti pôsobil práve vo Zvolene. Otvárací gól stretnutia zaznamenal útočník prvej formácie Šimon Petráš, pre ktorého to bol už 19. presný zásah v sezóne a je líder tímu v tejto štatistike. "Presilové hry nám veľmi nejdú, teším sa, že ma Vilo našiel v ťažšej pozícii a ja som mal pred sebou už len odkrytú bránu. Nevnímal som, že sme hrali vonku, keďže počasie bolo dobré," povedal Petráš.Tímy si užívali atmosféru na Tehelnom poli pred návštevou 7776 divákov. "Špeciálne sme sa nepripravovali, chceli sme si to užiť, pretože to človek zažije len raz počas kariéry. Pred zápasom som bol nervózny, pretože pochádzam z Bratislavy a chcel som dať gól. Videli sme aj v NHL, že sa hráči prezliekajú do rôznych kostýmov. Prišli sme s nápadom, že budeme ako vojaci z Dukly. Myslím si, že to padlo vhod," konštatoval 26-ročný útočník, ktorému chýba štadión v Trenčíne, keďže zatiaľ hrajú domáce zápasy v Dubnici nad Váhom: "Niekedy vo februári by sme mali vrátiť už späť, tak dúfam, že to stihnú a príde viac ľudí na zápasy."Líder tabuľky zo Zvolena prehral druhý zápas za sebou a pred Slovanom, ktorý ma k dobru dve stretnutia, má už len dvojbodový náskok. "Nebol problém, že sme hrali v piatok. V prvej tretine nebola taká aktivita z našej strany, akú si predstavujeme. Potom sme sa zlepšili, ale jeden gól na víťazstvo v zápase je strašne málo. Nezaslúžite si vyhrať duel, keď nevyužijete presilové hry, ktoré sme hrali veľmi zle. Z pohľadu efektivity nám to nejde, čo ma zaujíma najviac," povedal tréner Peter Oremus, ktorý sa vyjadril aj k podujatiu Winter Games: "Bolo to krásne, či to zažijete v kariére ako hráč alebo tréner, vždy si to budete pamätať do konca života."Zvolenčania hrali aj na "Winter Classic" v roku 2019 na banskobystrických Štiavničkách a vtedy zdolali Banskú Bystricu 3:2. V Bratislave sa však presadil len Marek Hecl, ktorý na začiatku tretej tretiny vyrovnal: "Joel ma pekne našiel, išiel som sám na bránku a vedel som, čo urobím. Padlo to tam. Škoda, že sme nedali viac gólov, ale prvé dve tretiny nám to nešlo a výkon z tretej nestačil. Šírka ihriska, mantinely a uhly boli úplne iné. Vôbec sme si neuvedomovali, že sme hrali po holým nebom, ale na ploche to bolo dosť cítiť. Sme vďační za každého fanúšika, no škoda výsledku," konštatoval Hecl.Zápas po holým nebom si napriek neúspechu zapamätá aj brankár Adam Trenčan. "Chytalo sa mi fajn, bol to krásny zážitok, ale škoda prehry. Diváci boli výborní, aj keď nebolo vypredané. V Banskej Bystrici sme neuspeli po nájazdoch, bohužiaľ, v tomto stretnutí sme inkasovali pred záverom. Urobil som pri tom góle chybu, ale ideme ďalej a musíme zabrať," povedal Trenčan.Spokojnejším bol Roman Durný, ktorého získal Trenčín z Liptovského Mikuláša. Bývalý slovenský juniorský reprezentant bude na základe dohody klubov hosťovať pod Pod Matúšovým hradom do 26. januára. "Užíval som si to, cítim podporu a dôveru od trénerov. Som rád, že im môžem pomôcť. Snažili sme sa potláčať emócie, keďže to bol ligový zápas o dôležité body pre nás," uviedol Durný, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo v druhom zápase za Trenčín: "Diváci boli ďaleko a nebolo to až také hlučné ako na hokejových štadiónoch. Cítili sme však podporu našich fanúšikov, ktorí kričali z každej strany a vytvorili nám domácu atmosféru. Dúfam, že získame čo najviac bodov do konca sezóny. Uvidíme však, kde budem pôsobiť. Po prvom tréningu som sa bál, aký bude ľad, ale počas duelu bol fantastický a milo ma to prekvapilo."