FIFA začala disciplinárne konanie za správanie Argentínčanov po finále MS v Katare, trom federáciám dala pokuty

Agresívne správanie šampiónov

Ekvádorčania urážali Čiľanov

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala disciplinárne konanie voči Argentínskej futbalovej asociácii (AFA) za nevhodné správanie sa argentínskych futbalistov po skončení finálového zápasu vlaňajších majstrovstiev sveta v Katare.FIFA tiež udelila rôzne finančné pokuty federáciám zo Srbska, Mexika a Ekvádoru za prejavy diskriminácie zo stany ich fanúšikov počas šampionátu.Podľa strešnej organizácie svetového futbalu Argentínčania porušili mediálne a marketingové pravidlá, keď v rámci búrlivej oslavy zisku titulu spievajúc utekali cez zónu vyhradenú pre rozhovory hráčov s novinármi.Kapitán "albicelestes" Lionel Messi s ďalšími hráčmi pri tom poškodili deliace steny bez toho, aby sa zastavili a poskytli rozhovory zahraničným žurnalistom.FIFA vyšetruje Juhoameričanov aj za "agresívne správanie sa a porušenie princípov fair play". Nie je známe, kedy oznámi trest.Srbi dostali od federácie pokutu vo výške 50-tisíc švajčiarskych frankov za to, že ich priaznivci v zápase skupinovej časti proti Švajčiarom (2:3) provokovali hráčov súpera s albánskym či kosovským pôvodom narážkami na ich národnosť.Súčasťou pokuty je aj trest za to, že až siedmi srbskí futbalisti dostali žlté karty.Mexičania musia zaplatiť pokutu 100-tisíc frankov za homofóbne prejavy svojich fanúšikov počas dvoch zápasov MS 2022.Ekvádorčania dostali pokutu 20-tisíc frankov za to, že ich priaznivci počas otváracieho stretnutia "mundialu" proti domácim Katarčanom pokrikmi urážali Čiľanov.