Kanadské ministerstvo spravodlivosti navrhuje vydať finančnú riaditeľku Huawei na stíhanie do USA

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Obvinenia na adresu finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei sú opodstatnené. Kanada by preto mala vyhovieť žiadosti USA a vydať ju na stíhanie. Uviedlo to v piatok kanadské ministerstvo spravodlivosti. Meng Wan-čou , dcéru zakladateľa čínskej technologickej firmy Huawei, kanadské úrady na žiadosť Washingtonu zadržali v decembri 2018 na letisku vo Vancouveri.Washington manažérku obviňuje, že bankám klamala o obchodoch spoločnosti s Iránom, čím porušila sankcie zo strany USA voči Teheránu.„Jednoducho povedané, existuje dôkaz, že zavádzala banku HSBC s cieľom presvedčiť ju, aby pokračovala v poskytovaní bankových služieb spoločnosti Huawei,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v dokumentoch predložených súdu. O vydaní do USA začne súd rozhodovať 20. januára.