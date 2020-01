Britská polícia zaradila organizáciu Extinction Rebellion medzi extrémistov, chybu si priznala

Proti establišmentu

Vyškrtnú ich zo zoznamu

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Britská protiteroristická polícia zaradila ekologickú organizáciu Extinction Rebellion (Revolta proti vyhynutiu) medzi extrémistické organizácie, pred ktorých myšlienkami treba chrániť mládež.Ochrancovia životného prostredia, ktorí nenásilnou formou, hoci často pomocou blokád, upozorňujú na nutnosť bojovať proti klimatickej kríze, sa tak ocitli na spoločnom zozname so zakázanou neonacistickou organizáciou Národná akcia, rasistickým spolkom Generácia Identita či islamskými extrémistickými organizáciami spájanými s podporou terorizmu."Hoci sú nenásilní k osobám, ich kampaň podporuje iné formy protizákonného správania," uvádza sa o Extinction Rebellion v brožúrke protiteroristickej polície, ktorú rozoslali školám aj úradom a ktorej účelom je ochrániť mládež pred zhubným vplyvom extrémistických organizácií."Ich aktivity sú založené na protiestablišmentovej filozofii, usilujú sa o zmenu systému. Organizácia a jej aktivity priťahujú ľudí, ktorí si toho nie sú vedomí, a to ako deti v školskom veku, tak aj dospelých," píše sa v brožúrke."Učitelia, starí rodičia či zdravotné sestry pri dodržiavaní princípu nenásilia robia všetko, čo je v ich silách, aby primäli politikov a veľké firmy k tomu, aby sa začali zaoberať zúfalým stavom našej planéty. A takto na to reaguje establišment," reagovala v piatok na svoje zaradenie na zoznam extrémistických organizácií Exctinction Rebellion.Po tom, čo na túto kauzu upozornil britský denník The Guardian, podľa všetkého ekologickú organizáciu z inkriminovaného zoznamu vyškrtnú. "Zaradenie Extinction Rebelllion do tohto materiálu bolo chybou úsudku. V dôsledku toho budeme revidovať celý jeho obsah," uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení protiteroristickej polície.