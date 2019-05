Kanadskí hokejisti zdolali Francúzsko, no favorit výkonom neoslnil

Na snímke vľavo Joseph Mathieu (Kanada), vpravo Jordann Perret (Francúzsko) v zápase základnej A-skupiny Kanada – Francúzsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 16. mája 2019. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

A-skupina (Košice):

Kanada - Francúzsko 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Góly: 9. Mantha (Theodore, Severson), 11. Nurse (Marchessault, Dubois), 17. Cirelli (Couturier, Reinhart), 49. Mantha, 51. Stone (Marchessault) - 37. Fleury (Chakiachvili, Guttig), 43. Rech. Rozhodovali: Ohlund (Švéd.), Reneau (USA) - Lhotský (ČR), Malmqvist (Švéd.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4519 divákov.



Kanada: Hart - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Myers, Theodore - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Jost - Bertuzzi, Henrique



Francúzsko: Hardy - Chakiachvili, Thiry, Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Janil - Perret, Ritz, Valier - Bozon, Claireaux, Fleury - Treille, Texier, Rech - Leclerc, Guttig, Bertrand

Tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 4 4 0 0 0 12:5 12

2. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9

3. USA 4 2 1 0 1 17:10 8

4. Fínsko 3 2 0 1 0 9:6 7

-----------------------------------

5. Dánsko 3 1 1 0 1 15:6 5

6. Slovensko 4 1 0 0 3 13:14 3

7. Francúzsko 4 0 0 1 3 8:21 1

-----------------------------------

8. Veľká Británia 4 0 0 0 4 4:26 0

Košice 16. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili vo štvrtok vo svojom štvrtom zápase A-skupiny na MS v Košiciach nad Francúzskom 5:2. O svojom víťazstve rozhodli už v prvej tretine, v ktorej odskočili súperovi na trojgólový rozdiel. Francúzi síce v tretej tretine zdramatizovali duel, ale favorit si napokon triumf poistil ďalšími dvoma gólmi. V priebežnej tabuľke je Kanada na druhej priečke košickej A-skupiny, na konte má 9 bodov. Francúzom patrí 7. priečka so ziskom jedného bodu.Francúzi nastúpia na ďalší zápas v piatok od 16.15 proti Slovensku, Kanada si v sobotu v rovnakom čase zmeria sily s Nemeckom.Kanaďania nastúpili do zápasu s cieľom rozhodnúť hneď v úvode a tento scenár sa im darilo napĺňať. Francúzov drtili rýchlymi kombináciami a po prvej dvadsaťminútovke viedli po góloch Anthonyho Manthu, Darnella Nurseho a Anthonyho Cirelliho 3:0.V druhej tretine náskokom uspokojený favorit nebúšil do súpera až s takou vervou, ale kvalitatívny rozdiel medzi oboma súpermi bol viditeľný.Zápas sa zdramatizoval v treťom dejstve. Damien Fleury a Anthony Rech prekonali Cartera Harta a Kanaďanom začalo v tom momente prihárať. Potom však Mantha svojim druhým gólom v zápase vrátil pokoj do radov "javorových listov", o dve minúty neskôr pridal gólovú poistku Mark Stone.