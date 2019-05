Lašáka neprešla bolesť ani na druhý deň: Je mi ľúto celého tímu

Na archívnej snímke vpravo Patrik Rybár a vľavo asistent trénera Ján Lašák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 16. mája (TASR) - Počas hráčskej kariéry ho slovenskí fanúšikovia poznali ako veľkého srdciara, nič sa na tom nezmenilo ani po tom, čo presedlal na trénerskú dráhu. Kým väčšina hráčov už ako tak strávila trpkú prehru s Nemeckom (2:3), Ján Lašák neskrýval veľký zármutok ani na štvrtkovom tréningu.priznal.Majster sveta z Göteborgu 2002 si počas kariéry zažil mnohé vrcholy i pády. Po stredajšom neúspechu s Nemeckom, ktorý zobral Slovákom postupové karty z rúk, sa mu vynárali do mysle skôr tie smutné zážitky z posledného obdobia.povzdychol si.Z jeho hlasu bolo cítiť veľký smútok, no tréner brankárov v reprezentačnom výbere vedel, že sa nemôže ľutovať a treba pracovať ďalej. Aj keď už možno bez šance na vytúžené štvrťfinále.pýtal sa sám seba.Slovákov čaká najbližší zápas v A-skupine už v piatok s Francúzskom, následne ich preveria ešte Briti a na záver Dánsko. Lašák už vie, koho postaví do bránky proti výberu "galského kohúta", no meno ešte neprezradil.dodal.