Kanadský premiér Trudeau bráni opatrenia na obmedzenie počtu azylantov

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 12. apríla (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau obhajuje zákon, ktorý ľuďom nepovolí žiadať v Kanade o azyl, ak už oň predtým požiadali v USA alebo inýchkrajinách. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AP.Uvedené opatrenie kanadský parlament zahrnul do návrhu štátneho rozpočtu, ktorý predstavil tento týždeň. Kanadská vláda vyčlenila na najbližších päť rokov v prepočte takmer 782 miliónov eur na posilnenie ochrany hraníc a zrýchlenie procesu vybavovania žiadostí o azyl.Trudeau v stredu novinárom povedal, že v Kanade žiada o azyl veľa utečencov a preto je potrebné zabezpečiť, aby na jej územie prichádzali legálnym spôsobom.povedal Trudeau, ktorého vyjadrenia priniesol webový portál National Observer.Od začiatku roku 2017 prišlo podľa úradov do Kanady viac ako 41.000 žiadateľov o azyl, ktorí tam nevstúpili cez oficiálne hraničné prechody. Mnohí pritom prichádzajú z územia susedných Spojených štátov a následne žiadajú v Kanade o azyl.Tých, ktorí sa pokúšajú vstúpiť do Kanady z USA cez oficiálne priechody, kanadské úrady vracajú späť. Ottawa totiž považuje Spojené štáty za bezpečnú krajinu.