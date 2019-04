Niektoré strany idú do eurovolieb len s jediným kandidátom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Takmer polovica politických strán, kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), nenaplnila všetkých 14 miest kandidačnej listiny. Vyplýva to zo zoznamov zverejnených na webe ministerstva vnútra.Niektoré strany postavili menej ako desať kandidátov na europoslancov a sú aj také, ktoré idú do eurovolieb len s jedným uchádzačom. Ide o dve strany. Jednou je Korektúra - Andrej Hryc Korektúra, za ktorú kandiduje iba herec Hryc. Druhá je Strana rómskej koalície s kandidátom Alfonzom Kaliašom.Do volieb kandiduje 31 politických strán a hnutí. Hlasovanie sa na Slovensku uskutoční 25. mája, obyvatelia majú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.