Kanárske ostrovy zasiahla piesočná búrka, úrady zavreli letiská i školy (video)

Školy ostali zatvorené

Piesočná búrka "Calima"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Španielske úrady v nedeľu uzavreli letiská na Kanárskych ostrovoch. Dôvodom bola piesočná búrka, ktorá zasypala súostrovie pieskom a prachom. Prichádzajúce lietadlá presmerovali do iných destinácií a žiadnym strojom z miestnych letísk nedovolili odletieť.Regionálna vláda Kanárskych ostrovov varovala, že búrku sprevádza vietor s možnou rýchlosťou v nárazoch do 120 kilometrov za hodinu. Školy zostali v pondelok preventívne zatvorené.Televízne zábery ukazovali palmy bičované vetrom a hustú oranžovú hmlu zahaľujúcu ostrovy.Tento fenomén, nazývaný miestnymi tiež “calima”, dokáže zdvihnúť mračná piesku a prachu zo Saharskej púšte a preniesť ich až do vzdialenosti 95 kilometrov, ktorá oddeľuje ostrovy od afrického pobrežia.