Kancelár Nehammer navrhuje Nemecku „strategické partnerstvo“ v rámci EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko chce v Európskej únie do budúcnosti posilniť spoluprácu s Nemeckom. V rámci nového „strategického partnerstva" by vlády vo Viedni a Berlíne mohli napríklad Bruselu dať najavo, že si neželajú „trvalú dlhovú úniu", povedal rakúsky kancelár Karl Nehammer v rozhovore pre nemecký denník Die Welt.Obe krajiny by sa mali „zo všetkých síl (spoločne) zasadzovať za to, že prevzatie dlhu Európskou komisiou v reakcii na mimoriadnu krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu musí zostať jednorázovou záležitosťou a nestane sa vstupnou bránou pre ešte väčšie spoločné dlhy a ešte väčšie spoločné záruky", dodal kancelár.Dlhová únia by pre daňových poplatníkov v Rakúsku a Nemecku znamenala veľkú zaťaž a „aby sa tomu zabránilo, sú potrební silní partneri", pokračoval Nehammer.Európska komisia si tento rok po prvý raz požičiava na kapitálových trhoch, aby získala prostriedky na financovanie programov na zmiernenie hospodárskych dopadov pandémie koronavírusu v EÚ v celkovom objeme 750 miliárd eur. Pokiaľ niektoré krajiny nedokážu splácať nové dlhy, budú musieť zodpovednosť za ne prevziať ostatní členovia menovej únie, pripomína rakúska tlačová agentúra APA.